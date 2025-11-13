彰化毒蛋疑是雞農噴藥惹禍！藍綠開砲食藥署 姜至剛認「恐非個案」

食藥署長姜至剛今日承認，不排除蛋品芬普尼殘留超標有橫向或更多案例。（記者林志怡攝）

彰化縣文雅畜牧場的多批雞蛋陸續檢出農藥「芬普尼」殘留超標，且污染來源指向「飼主直接對雞隻用藥」。藍綠立委今日質疑，難保不會有其他雞農偷用農藥，食藥署卻從公布訊息起堅稱「只是個案」，更拒絕擴大抽驗市售雞蛋，無法讓國人安心，食藥署長姜至剛今日也承認，不排除有橫向或更多案例。

彰化縣衛生局於11月4日於例行後市場抽驗發現，文雅畜牧場的雞蛋芬普尼殘留超標，後又有多批次蛋品檢出異常，食藥署9日公布問題蛋品商品名稱與溯源碼，估有15萬顆問題蛋流入市面，隔日再召開記者會，並斷言文雅畜牧場應屬個案，暫無擴大後市場抽驗規劃，但截至11日僅回收約2至3萬顆問題蛋品。

國民黨立委陳菁徽質疑，自事件爆發迄今，農藥污染來源仍不明，也無法確認供應者是否也將藥品提供給其他雞農使用，食藥署卻僅以過去7年已抽驗4232件、僅1件出現芬普尼殘留超標，就斷言這次事件是個案，無法讓民眾放心；姜至剛坦言，雖推論文雅畜牧場一案是個案，但也不排除有更多案例。

民進黨立委林淑芬也痛批，食安5環最重要的是源頭管制，事件爆發後食藥署卻沒有採取後市場再抽驗，以「不科學」為由拒絕更多管制手段，次次便宜行事、屢屢被打到臉紅，2017年各國芬普尼蛋污染事件爆發後，食藥署也曾堅稱「市面雞蛋安全無虞」，但數日後就被打臉，爆出有污染雞蛋流入市面，監察院報告更直指問題出在「抽驗件數過少」。

「台灣90%的雞蛋來自格子籠雞，只有文雅這麼離譜？我們不知道。」林淑芬指出，格子籠雞的生存環境相當惡劣，只要知道飼養環境，就不會訝異農民為何偷用芬普尼、直接噴在雞隻身上，食藥署不要話說太快，姜至剛更不要「動不動就用學者姿態，認為立委、人民都不科學。」

國民黨立委王育敏直言，食藥署要禦敵從嚴，不應斷言這次事件只是單一個案，並立刻採取高密度稽查、加嚴後市場管理等措施，針對籠飼雞蛋方面，也要加強抽驗，並評估是否有更好的儀器進行檢驗，參考蔬果質譜快篩中心，進行高密度、常態性檢驗。

衛福部長石崇良則回應，未來會加強風險溝通，讓民眾安心，並提醒相關注意事項，但今年情況與2017年不同，當年沒有例行抽樣，目前農業部也已加強畜牧場管理，雖不能說完全放心，配合檢調、農業部查驗，有發現橫向會再抽查，今年也會針對籠飼蛋強化抽驗。

食藥署公布文雅畜牧場蛋品芬普尼殘留超標時序表。（圖為食藥署提供）

