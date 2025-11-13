烏山頭水庫光電板爭議 黃偉哲：地方有意見就不要設了

台南市長黃偉哲（左）表示，未來會與地方加強溝通，如果地方對水庫設光電板有意見，會向中央表達就不要設置了。（擷取自南市議會網站）

外界造謠烏山頭水庫光電板以清潔劑清洗影響水質，引發民眾恐慌。台南市長黃偉哲表示，未來清洗光電板時，應至少通知地方里長參加，以昭公信，同時也會與地方加強溝通，如果地方還是有意見，會向中央表達就不要設置了。

南市議員吳通龍今天總質詢指出，烏山頭水庫設置光電板，地方先前並不知道，甚至謠傳以清潔劑清洗光電板，引起民眾擔心水質受影響，建議未來清洗光電板時，應透明化、公開化，這樣民眾也會比較安心。

黃偉哲表示，首先，這是一個法律和實際問題，在法律上，這是中央設置，並不須經過市府同意；而實際上，市府可以來表達意見，如果未來光電板期滿要新設置，市府可以來表達不同意設置。

黃偉哲表示，其次，光電板清洗時，應至少要有里長參加。這於水庫設置光電板的相關爭論，官員和民眾之間會有落差，官員會認為科學上檢驗水質都沒有影響，而外國也都有水庫設置光電板，包括美國、日本，甚至中國也有，但為何台灣不可以？

黃偉哲說，「我們就是不行，百姓不要就不要硬要去做」，官員會認為這明明就可以做，但愈爭辯，大家就愈火大，所以未來應該要用溝通的方式，地方如果有意見，市府會向中央來表達地方的意見，就不要設置了。

