全國家事類技藝競賽桃園登場 104校、441位學生參賽

全國家事技藝競賽首日上午是報到程序，選手陸續到場。（桃巿教育局提供）

「114學年度全國高級中等學校學生家事類技藝競賽」原訂11日至13日在桃園市立中壢家商登場，因應鳳凰颱風來襲及確保參賽師生安全，順延至13日至15日舉行。本屆賽事由教育部主辦、桃園市政府教育局承辦，全國共計104校、441位參賽學生、58位模特兒及312位指導老師參與，優秀選手齊聚桃園，展開一場結合創意、美感與專業實作能力的技藝盛會。

本屆競賽以「萬縷青春綻異彩，匠心巧藝會桃園」為主題，象徵技職青年以精湛技術、自信態度與創新思維，於競賽舞台上綻放青春與專業光彩。競賽共設11個職種，包括飾品製作、服裝製作、服裝設計、室內設計、幼兒教具製作、膳食製作、美顏、美髮、餐飲服務、中餐烹飪及烘焙等，合計將頒發72座金手獎，表揚全國表現最優秀的學生選手。

場地籌備部分，桃園市教育局與中壢家商與競賽總召及永平工商、啟英高中及萬能科技大學團隊勘查場地動線及各職種術科場域、物品布置，確保競賽場地安全與流暢；而為讓大眾更了解技職教育的亮點與學習成果，本屆競賽特別拍攝競賽宣傳影片，透過多職種實作拍攝，展現選手備賽精神與技藝能量。

另外，強化技職教育與產業鏈結，邀請多家企業與院校共同參與，包括點將家、松芝、妝點、全家國際餐飲、伸興工業、台灣施舒雅美容世界、台灣喜佳、台灣區製衣工業同業公會、中華民國紡織業拓展會、台科大圖書、啟英文化、全華圖書、致理科技大學、嶺東科技大學、台南應用科技大學、健行科技大學等合作夥伴。業界除提供競賽獎助及相關資源，也促成學生參與企業實習與人才媒合，讓技職教育更緊密對接產業需求，使學生得以在真實場域中累積經驗，並吸引專業新秀源源投入產業體系，形成教育與產業共創的正向循環。

全國家事技藝競賽場地。（桃巿教育局提供）

