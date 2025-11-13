斷言台北颱風假失準！台大大氣系生賭輸發雞排珍奶縮水：沒錢了

一名台大大氣系學生表示，若台北沒放颱風假，要發放雞排、珍奶各300份。雞排珍奶示意圖。（資料照）

鳳凰颱風逼近台灣期間，一名自稱台大大氣系的學生在臉書「黑特帝大」發文，表示「賭上台大大氣系招牌」，台北一定至少放兩天假。他還說，若一天假都沒放，要發放雞排、珍奶各300份。沒想到最後台北一天都沒放，這名台大生昨日也宣布會發出300份雞排，但珍奶只有100份，因為「真的沒錢了」。不過，仍不少網友給予鼓勵表示「了不起，負責」，也有網友狠酸台北市長蔣萬安：「大氣系比市長還大氣！」

一名網友9日在臉書「黑特帝大」發文，「先在這邊立個文！ 賭上大氣系的招牌！11/12～11/14 台北至少放兩天颱風假！ 少一天我請100份雞排+波霸奶茶！都沒放，我請各300份！11/16 12:00 在傅鐘底下領取（如果我失準的話）。」

最後，11日和12日台北市政府都宣布正常上班上課，也讓大量網友湧入該則貼文下方「敲碗」要求發放祭品。

對此，網友昨日再度於「黑特帝大」發文表示，大氣系願賭服輸，將在11月16日中午12點，於台大傅鐘發放300份雞排，但真的沒錢了，飲料只有100份，採先搶先贏。

儘管飲料數量「縮水」，但貼文下方網友仍大讚：「了不起，負責」、「大氣系果然夠大氣」、「負責任的棟樑」、「大氣系比市長還大氣」、「可以，下次選你當市長」、「比政治人物還說話算話」、「大氣系最大氣的男人」。

