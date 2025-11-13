為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    斷言台北颱風假失準！台大大氣系生賭輸發雞排珍奶縮水：沒錢了

    2025/11/13 12:26 即時新聞／綜合報導
    一名台大大氣系學生表示，若台北沒放颱風假，要發放雞排、珍奶各300份。雞排珍奶示意圖。（資料照）

    一名台大大氣系學生表示，若台北沒放颱風假，要發放雞排、珍奶各300份。雞排珍奶示意圖。（資料照）

    鳳凰颱風逼近台灣期間，一名自稱台大大氣系的學生在臉書「黑特帝大」發文，表示「賭上台大大氣系招牌」，台北一定至少放兩天假。他還說，若一天假都沒放，要發放雞排、珍奶各300份。沒想到最後台北一天都沒放，這名台大生昨日也宣布會發出300份雞排，但珍奶只有100份，因為「真的沒錢了」。不過，仍不少網友給予鼓勵表示「了不起，負責」，也有網友狠酸台北市長蔣萬安：「大氣系比市長還大氣！」

    一名網友9日在臉書「黑特帝大」發文，「先在這邊立個文！ 賭上大氣系的招牌！11/12～11/14 台北至少放兩天颱風假！ 少一天我請100份雞排+波霸奶茶！都沒放，我請各300份！11/16 12:00 在傅鐘底下領取（如果我失準的話）。」

    最後，11日和12日台北市政府都宣布正常上班上課，也讓大量網友湧入該則貼文下方「敲碗」要求發放祭品。

    對此，網友昨日再度於「黑特帝大」發文表示，大氣系願賭服輸，將在11月16日中午12點，於台大傅鐘發放300份雞排，但真的沒錢了，飲料只有100份，採先搶先贏。

    儘管飲料數量「縮水」，但貼文下方網友仍大讚：「了不起，負責」、「大氣系果然夠大氣」、「負責任的棟樑」、「大氣系比市長還大氣」、「可以，下次選你當市長」、「比政治人物還說話算話」、「大氣系最大氣的男人」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播