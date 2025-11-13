路名外交再+1！ 台南新設「山形路」見證台日情誼

未來南科園區三期將新設「山形路」等城市外交路名。（南市府提供）

台南市「路名外交」再添一筆！日本山形縣首府山形市市長佐藤孝弘與議長丸子善弘率團來訪，市長黃偉哲宣布新市台南科學園區3期一條新設道路將命名為「山形路」，象徵台南與山形市深厚情誼。至今南市已有20條以國際友誼城市命名的道路，「舉牌」傳情，讓國際友誼更有溫度。

台南與山形市自2017年締結友誼城市以來往來密切，雙方首長多次互訪。此次訪團除山形市政府、議會與商工會議所外，還有山形縣日華親善協會及企業界貴賓同行，展現對台南的深厚情誼。

市長黃偉哲特別頒發「台南市榮譽市民證書」給長谷川幸司前議長，感謝他多年來推動兩市交流。他同時宣布，新市區道路命名為「山形路」，並將命名公文影本贈予佐藤市長，象徵兩市友好長存、情誼延續。

黃偉哲指出，今年9月出訪山形參加「芋煮節」時，受到當地熱情款待，且山形市更在台南遭受風災時捐款協助重建，充分展現真摯情誼。他期待未來在文化、觀光、教育、體育及產業等面向，雙方能開展更多合作交流。

佐藤孝弘市長表示，感謝台南多年支持與推動交流，對長谷川前議長獲頒榮譽市民深表祝賀，並承諾山形市將持續深化與台南的友好關係，讓兩市情誼不斷延續。

此外，黃偉哲12日也前往台南大遠百弘前蘋果展售攤位，親自向弘前市長櫻田宏致意，祝福弘前蘋果在台銷售長紅，寓意兩地平安順利。

山形市為山形縣縣廳所在地，以藏王溫泉及「花笠祭」聞名。此次獲頒榮譽市民的長谷川幸司，不僅促成2017年締盟，更多年來推動青少年棒球、物產展與燈籠交流，成為兩市友誼的重要推手。

台南市長黃偉哲（左）將「山形路」命名公文影本贈予佐藤市長，象徵兩市友誼長存。（台南市府提供）

台南市長黃偉哲（左）頒發「台南市榮譽市民證書」給山形市前議長長谷川幸司（右），感謝長年來推動台日友誼。（南市府提供）

台南市長黃偉哲12日到台南大遠百弘前蘋果展售攤位致意。（台南市府提供）

