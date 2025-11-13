山難協會確保登山安全 3年協助更新高山繩索達3350公尺

中華民國山難救助協會三年來共協助更換3350公尺長高山繩索。（太管處提供）

中華民國山難救助協會自2016年起參與太魯閣國家公園經營管理業務，認養南湖大山步道及北二段步道，協助步道巡查及設施維護。12023年至2025年間，系統性協助分段汰換北二段、羊頭山、奇萊線及南湖大山線等各危崖處所安全確保繩索，共計出勤70人次、更換繩索長度計達3350公尺。

太管處表示，山難協會出勤人員均具備有專業繩索架設技能，也是能夠執行艱難搜救勤務的專業技術人員，在理事長林豐儀號召及秘書長廖銘潭動員下，協會展現出高度的向心力，完成更換高山繩索任務。

山難協會秘書長廖銘潭表示，參與任務的教練們均為義務幫忙，繩索則由太管處提供或民間募集而來，希望以他們的專業及技術協助，提供山友一條安全登山的路徑。

太管處指出，太魯閣國家公園幅員遼闊，共有中華民國山難救助協會、中華民國山岳協會、台灣山盟公益協會、台中市第二信用合作社、台中市山岳會及花蓮第二信用合作社等單位，協助認養園區南湖大山、北二段、畢祿山、羊頭山、屏風山、奇萊山及長春祠步道，使太管處的步道維護及管理在企業及團隊協助下趨於完善。

太管處呼籲，歡迎更多的企業團體認養太魯閣園區步道，如合歡山北峰等步道仍待認養；也歡迎民眾及山友能透過太管處FB粉絲頁留言，或與太管處聯繫提供最新資訊，共同營造安全的登山環境。

中華民國山難救助協會協助更換高山步道繩索。（太管處提供）

更換高山步道繩索，具備一定程度的難度與危險性。（太管處提供）

