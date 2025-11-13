彰化文雅畜牧場16天3度驗出芬普尼蛋 全面追查污染源

彰化縣動防所強調，文雅畜牧場持續進行移動管制，封存雞蛋會全數銷毀。（彰化縣政府提供）

彰化縣文雅畜牧場在16天內（10月27日到11月11日）第3度被驗出芬普尼蛋，這次是11月11日動物防疫所再次前往文雅畜牧場進行採樣，其中一件蛋品驗出芬普尼代謝產物0.045ppm殘留，該畜牧場將持續管制，並配合檢調單位追查污染源。

動防所表示，這次驗出芬普尼代謝物超標的雞蛋，是在11月11日前往採樣，當天總共採樣25件，從雞的肝、腎、雞肉、脂肪以及蛋品，通通都有採樣。採樣結果出爐，其中一件蛋品有超標，其餘則是未驗出。

而文雅畜牧場昨天驗出的陽性樣本，則是雞身上的羽毛驗出芬普尼，今天公布最新採樣結果，還是有一件蛋品超標。動防所強調，該場的蛋品全部採取移動管制，所有蛋品都會封存在場內，不會讓任何一顆蛋外流，已封存的雞蛋都會銷毀。

至於文雅畜牧場的污染源部分，動防所強調，全力配合檢調單位追查偵辦，以釐清除了飼料、除蟲藥使用與環境檢測紀錄，是否有違規使用含芬普尼成分的藥劑情況，將有待檢調進一步調查。

彰化縣動防所強調，文雅畜牧場持續進行移動管制，封存雞蛋會全數銷毀。（彰化縣政府提供）

