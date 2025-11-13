男同志赴美代孕竟「Po孕母無碼生產片」掀網怒 疑是現職醫師

一名男同志赴美代孕，卻因發布爭議性言論及影像引發網友砲轟。（本報合成，擷取自Threads）

近日同志找代理孕母話題接二連三引爆爭議！一名同志男網友自稱赴美國尋求代孕，因張貼爭議言論與影像，再度引爆社會對代孕倫理的激烈討論。該男子不僅聲稱新生兒「不需要做產檢」，還公開上傳孕母生產過程的無碼畫面，隨後被網友起底男子疑為某醫學中心現職骨科醫師，事件迅速延燒。

據了解，這名男同志與男友赴美透過代孕，順利迎來新生兒，卻在Instagram限動發文稱，醫生會建議做很多檢查以及2次各380美元（約新台幣1.1萬元）回診，但被他全部拒絕，聲稱孩子「產檢正常、足月生、食欲很好，不太哭鬧」，質疑真的有事的話，醫生根本不會讓他出院，甚至稱「很多時候就是在賺認知落差的錢」。

此外，他還貼出孕母生產時的影片，竟有孕母的性器官特寫直接暴露在大眾視野。畫面曝光後引發眾怒，網友痛批他侵犯孕母隱私，強調「即使簽有合約，也不代表能公開孕母最脆弱的時刻」。

部分網友指出，孕母在生產過程中身心極度疲弱，難以做出真正自主的同意，質疑朱姓醫師以「知情同意」為由公開影片的正當性，並直言「若要上傳公開，孕母應有額外酬勞與明確書面授權」。

面對輿論爭議與質疑，他回應稱，影片經孕母同意上傳，出發點是「感謝孕母的辛苦」，並強調對方「不貧困、願意免費提供母乳」。他表示，與孕母保持良好關係，每週仍會探望對方，也希望孩子長大後能與孕母維持聯繫。

目前該名男同志已經將社群平台關閉，許多網友仍呼籲醫院及主管機關調查並說明，事件仍持續發酵中。

