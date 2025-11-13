為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基隆調和街驚見堰塞湖？ 謝國樑：是內陸湖泊

    2025/11/13 11:36 記者盧賢秀／基隆報導
    民眾發現調和街上方有個疑似堰塞湖。（民眾提供）

    民眾發現調和街上方有個疑似堰塞湖。（民眾提供）

    昨天有人發現基隆市八斗子調和街山上出現疑似「堰塞湖」，懷疑颱風環流共伴效益雨量大造成湖水溢流，造成調和街淹水，「堰塞湖」恐成為不定時炸彈。市長謝國樑今天表示，它的面積只有700平方公尺，是蓄積已久的內陸湖，和花蓮的堰塞湖不一樣，市府會請水保技術巷團隊研議改善方措施，並加強改善調和街排水設施。

    基隆八斗子調和街11日夜間淹水，部分車輛不敢過，交通一度中斷，民眾發現距調和街約280公尺左右有個疑似「堰塞湖」，雨勢太大湖水溢流造成調和街淹水。

    謝國樑今天表示，從空照圖研判，面積大概700平方公尺左右，是蓄積已久的內陸湖，與馬太鞍溪堰塞湖137公頃比起來小很多，且周邊住宅都比它高，不會影響周邊住。市府會召集水保技術服務團和議員等勘查，研究改善方案。

    基隆市工務處長簡翊哲也表示，調和街積淹水，除了調和街沉砂池排水不及、溢淹到路面，已完成臨時導排水作業，現階段續進行兩段排水溝及豎井增設工程。市府也向國土署取爭2775萬元增設側溝、加大沉沙池出口等改善設施。

    基隆八斗子調和街日前大雨淹水。（記者盧賢秀攝）

    基隆八斗子調和街日前大雨淹水。（記者盧賢秀攝）

    基隆市長謝國樑（左）說明，調和街上方是「內陸湖」，與花蓮堰塞湖不同。（記者盧賢秀攝）

    基隆市長謝國樑（左）說明，調和街上方是「內陸湖」，與花蓮堰塞湖不同。（記者盧賢秀攝）

