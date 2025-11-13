為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    普發萬元抽270萬獎！郵局11/24開放「臨櫃領取」

    2025/11/13 11:30 記者蔡昀容／台北報導
    政府普發萬元，中華郵政11月17日起開放「ATM領現」，11月24日起開放「臨櫃領取」。（記者蔡昀容攝）

    政府普發萬元，中華郵政11月17日起開放「ATM領現」，11月24日起開放「臨櫃領取」。（記者蔡昀容攝）

    「普發萬元」陸續發放中，中華郵政除提供「登記入帳」、起「ATM領現」，也是全國唯一提供「臨櫃領取」的金融單位，11月24日起提供臨櫃領現服務。中華郵政表示，無論何種領取方式，都可參加抽獎，獎項包括超商、百貨禮券等實用禮，總價值達270萬元。

    中華郵政提供「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局臨櫃領現」3種領取方式。中華郵政昨天開始發放「登記入帳」，ATM下週一（11月17日）起開放，臨櫃下下週一（11月24日）起開放。全部管道明年4月30截止。

    中華郵政副總經理藍淑貞說明，「登記入帳」首日發出374萬筆，今天發放11萬筆，短短兩天累計385萬筆；「ATM」方面，郵局有3180台ATM提供全天候服務；「臨櫃領現」則有1294個支局服務民眾。

    花蓮光復地區有兩個郵局，分別是光復郵局及光復富田郵局，為使當地民眾時間安排更有餘裕，兩間郵局11月24日起四個週末都加開營業。但請民眾注意，光復郵局因馬太鞍溪堰塞湖災情整修至12月1日，整修完畢前與光復富田合署辦公，不要跑錯。

    為紓解排隊人潮，「臨櫃領現」首週11月24日至11月29日，依臨櫃領取人身分證號或居留證統一證號尾數實施單、雙號分流措施，尾數單號於週一、三、五受理，雙號週二、四、六，現場也會安排志工協助引導。而65歲以上年長者及身心障礙人士將優先引導至友善服務、無障礙窗口辦理。

    儲匯處陳廣蓮處長提醒，「臨櫃領現」務必攜帶領款人健保卡，健保卡照片若不足以清楚辨識，請額外攜帶身分證或居留證輔助證明；如請人代領，代領人要另外攜帶自己的身分證件，如健保卡、身分證或居留證。

    配合臨櫃領現，中華郵政以普發現金主視覺為設計特製精美紅包袋，贈送臨櫃領現民眾，除可供置放現金外，亦可紀念收藏。

    郵局也提供抽獎，包括百貨、超商、量販店禮券等實用好禮。登記獎項總價值120萬元，待普發入帳後，使用掃碼付「TWQR」、「台灣Pay」不限金額消費紀錄，即可參加抽獎；臨櫃及ATM獎項總價值150萬元，須至活動網頁登錄參加抽獎。

