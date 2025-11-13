國中生撞翻同學名牌保溫瓶 被索賠1380元掀議論

一名國中女學生打掃時不慎撞翻同學名牌保溫瓶，底部凹損，同學的家長要求賠償全新保溫瓶價格全額1380元，引起網友熱議。（擷取自臉書豐原好康聯盟社團）

台中市豐原區某國中發生一起物品損毀糾紛，一名女學生在學校打掃時不慎撞翻同學名牌保溫瓶，底部凹損，對方母親要求賠保溫瓶全新價格全額1380元，在地方臉書社團引發議論，網友說法不一，認為不應要求賠全新全額價格，有人認為購買新保溫瓶賠償；這所學校教務主任今天表示，不知此事，家長或學生間有糾紛可找校方人員調解，會比上網公審方式適合，會進行了解。

一名網友在臉書「豐原好康聯盟社團（原創正版社團）」貼文，附上保溫瓶底部凹陷照片，請網友提供建議該如何處理，網友說，孫女在學校打掃時不小心碰落同學的保溫瓶，導致瓶底凹損，但不明顯，老師給雙方家長電話聯絡，對方堅持要賠1380元，貼文引來多人留言。

有網友指出，此瓶官網標價確實是1380元，有多位熱心網友找到不同網路平台標價供家長參考，價格從200元到900元都有，圖片和受損保溫瓶相同，網友研判，低價保溫瓶應是仿冒。

該校教務主任說，不知家長投訴內容，今日會了解並協助調解，他說同學間的問題，家長間如果認為對方要求不合理，可找校方居中協調，第三方調解比較有緩衝餘地。

