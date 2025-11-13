陳建仁辭遴委會副召成院長候選人？中研院：資訊都公開不影響公平

中研院院長廖俊智（見圖）任期到明年6月20日屆滿，目前正在進行新任院長遴選程序，外傳前副總統、中研院士陳建仁原任遴委會副召集人，後辭職參選，有「球員兼裁判」的疑慮。（資料照）

中研院院長廖俊智任期到明年6月20日屆滿，目前正在進行新任院長遴選程序，外傳前副總統、中研院士陳建仁原任遴委會副召集人，後辭職參選，有「球員兼裁判」的疑慮；中研院說明，無法回應陳建仁是否成為候選人，而到目前為止所有候選人所獲得的資訊都是一樣的，不影響公平性。

為進行中研院新任院長遴選作業，中研院已於今年6月組成第13任院長遴選委員會，7月到9月底公開徵求人選，但院長遴選採名單不公開機制，預計12月13日召開中研院評議會，由4名候選人中提出3人由總統做最後遴選任命。而針對陳建仁是否參選的問題，也成為立法院教育文化委員會關注議題。

請繼續往下閱讀...

國民黨立委柯志恩、萬美玲今質詢中研院長廖俊智時，質疑陳建仁是否原本擔任遴選委員會副召集人，但在9月請辭副召集人，轉而被推薦為院長候選人？柯志恩提到，因陳建仁在8月仍任副召集人時，曾針對院內同仁辦理2場座談會，了解所有同仁對中研院提出的問題與期許，可提前知道面試題目，如此球員兼裁判恐比其他人選更有競爭力，在機制上不公平，陳應該在7月就請辭。

此外，萬美玲提到，近幾任院長包括李遠哲、翁啟惠、廖俊智接任院長時都是58歲，中研院似有院長年輕化的打算，雖陳建仁學術傑出，具有貢獻，但已達75歲，可能與推動院長年輕化有所矛盾。

對於人選問題，廖俊智回應，遴委會是獨立運作，自己不應涉入，也沒辦法關心。至於年齡問題，中研院並未對院長年齡有任何規劃。

中研院第13任院長遴選委員會發言人陳儀莊則表示，陳建仁確實已經請辭，但是否成為候選人，「無論是或不是都不能回答」，依法規也不能公告。至於機制公平問題，陳儀莊強調，到目前為止訊息都是公開，所有候選人知道的問題都是一樣。

前副總統、中研院士陳建仁。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法