澎湖望安之星首航即斷航 監察院通過糾正鄉公所

2017年望安鄉公所3艘公營交通船，均超齡老舊且經常故障停駛，停機檢修，影響正常運輸。澎湖縣政府提報「澎湖縣各離島老舊交通船汰舊換新計畫」，新造1艘99噸級客貨交通船（望安之星）及3艘19.9噸級交通船，報請交通部轉行政院於2019年5月16日核定。

「望安之星」竣工驗收合格後，2023年2月23日辦理交船及首航儀式，因望安鄉公所與委託營運廠商提前解約不當，解約後亦無相關配套措施，維護保養管理不力致船舶受損，復因招租營運不順等問題，延宕2年6個月餘至2025年8月25日方復航營運，執行效率不彰，均核有違失。

監察院交通及採購委員會審議通過監察委員王幼玲、蘇麗瓊提案，糾正澎湖縣望安鄉公所，提出2點意見，移送澎湖縣政府督飭望安鄉公所確實檢討改善。認望安鄉公所在未查明釐清委託營運管理廠商所提東吉漁港航道安全疑慮前，即草率同意解約，首航即斷航。

另外，望安鄉公所為改善離島海上交通汰換舊船，爭取中央經費建造「望安之星」，但對維護保養工作，冀望由得標之委託營運廠商負責辦理，未料已決標簽約之委託營運廠商因故提前解約，而解約後亦無相關配套措施定期維護保養，嗣於重新辦理招租及執行保固作業期間，發現右引擎主機故障及右舷側板遇颱風來襲碰撞擠壓受損，維護保養管理不力，致再耗費公帑修繕完成，且徒增船舶證書及船級（CR）證書之效期補證作業，延後營運時程，核有違失。

