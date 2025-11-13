「清牛糞機器人」成牧場新利器 助節省大量人力與用水

畜試所和工研院研發適合我國牛舍設計的清糞機器人。（畜試所提供）

酪農牧場每天都必須清潔打掃，才能降低牛隻疫病風險，但打掃需要大量人力與用水，在農業從業人員高齡化的台灣，更需要機器來當幫手，農業部畜試所與工研院合作，推出首台乳牛牧場清糞機器人，可為牧場日省3.5小時清潔人力與13噸用水。

乳牛牛舍地面通常會鋪設溝紋橡膠墊避免牛隻滑倒，我國乳牛飼養密度高，糞便更易堆積在橡膠墊表面的凹槽內，國外的清潔機器只能移除表層牛糞，無法徹底清理凹槽，一台更是要價不斐，維修還會有問題，畜試所和工研院共同開發「國產乳牛清糞機器人」，裝有「刮刷結合清潔裝置」，能同時刮除與刷洗糞便，並自動調整清潔力道，讓溝紋或不平整地面都能徹底清除。

畜試所副研究員廖曉涵表示，國產清糞機器人的續航力佳，通常一次都可以出動2個小時，行走速度與作業路線就如家用的掃地機器人一樣，都可依作業需求調整，還配備光達導航技術，提升智能化操作體驗，也完全貼切國內牛舍設計，價格百萬有找，預計1年可節省37萬元人力成本，跟年省10座標準游泳池用水，平均3年多就能回本，比進口機器便宜且更划算。

廖曉涵表示，酪農場內佔最多時間的工作就是擠乳，再來就是清潔工作，擠乳目前大部分牧場都已經半自動化，現在若又可搭配清糞機器人，可更進一步分擔勞務，該清糞機器人預計明年初就會在民間牧場落地應用，預計北部與南部都會有一處牧場導入，之後會再不同氣候環境導入之後再進行驗證，後續也將會媒合廠商，朝商品化邁進。

