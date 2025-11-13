「1日玩遍印尼」！吃美食、看音樂劇、學蠟染 台南印尼文化節超有料登場

2024印尼文化節精彩表演。（成大提供）

一秒「飛」印尼！由台南印尼學生聯合會（PPI Tainan）主辦的第15屆活動，將於11月15日熱鬧登場。今年以「紅色大地，燃起之焰」為主題，向印尼亞齊傳奇女英雄 Cut Nyak Dhien 致敬，從展覽、工作坊到晚會音樂劇，一整天都能感受到印尼的熱情與文化魅力。

活動白天從早上9點到下午4點在成大光復校區學生活動中心一館登場，現場有大型文化展、互動體驗與全台最大的印尼美食市集！展覽一次帶大家看懂印尼多民族的文化風貌，還能親手體驗蠟染、學做傳統工藝。美食攤位超過80種料理，從 Sabang 到 Merauke 的風味一次到齊，香氣四溢，光想就讓人口水直流。

晚上6點到9點的晚會則在成大成功廳登場，壓軸登場的原創音樂劇以Cut Nyak Dhien的故事為主軸，結合戲劇、群舞、合唱與多媒體影像，展現女性堅韌與信念的力量。節目還有傳統舞蹈、合唱、樂隊演出等多段表演，讓觀眾彷彿走進一場東南亞的沉浸式劇場旅程。

PPI Tainan會長楊創宇表示，今年所有劇本、舞碼、視覺概念與布景設計，均由 PPI Tainan 團隊原創自製。每年的印尼文化節能順利舉辦，靠的是台南印尼學生間的團結與無數志工的努力，「這份奇蹟是大家一起創造的！」他也感謝成功大學國際事務處（OIA）的長期支持，從場地、行政到溝通協調都全力相挺，讓在台印尼學生更有歸屬感。

創立於2010年的台南印尼文化節，是台灣印尼學生與社群最具代表性的年度文化活動，每年都吸引上千名觀眾參加，今年更預計突破2500人！活動全程免費入場，歡迎全台師生與國際友人一起來感受印尼的熱情、藝術與美食，共度一場文化盛宴。

2024印尼文化節表演，呈現當地文化風情。（成大提供）

台南印尼文化節為台灣印尼學生與社群最具代表性的年度文化活動。（成大提供）

