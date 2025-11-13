台鐵12/23起列車時刻表微調 影響111列次

台鐵時刻表微調，樹林-花蓮間224、235次EMU3000型自強號調整為普悠瑪。（記者吳亮儀攝）

台鐵公司今天（13日）宣布，為優化列車編組運用並提升北半環線、中南部地區及海線運能與服務品質，自今年12月23日（週二）起進行時刻微調，調整重點包括優化列車編組、提升中南部地區運能、提升海線尖峰時段運能並縮短海線班距。

在優化列車編組運用部分，第一是彰化-花蓮間278次（12月24日起）及285次普悠瑪調整為EMU3000型自強號。第二是樹林-花蓮間224、235次EMU3000型自強號調整為普悠瑪。

提升中南部地區運能部分，將增開台中-潮州間EMU3000型自強號2列次（191次及196次）；調整後西線運能可提升2.2%，台中-高雄間運能可提升3.8%。

提升海線尖峰時段運能並縮短海線班距部分，台鐵將增開下午時段彰化往竹南（彰化14：33開）及竹南往彰化（竹南16：22開）區間車共2列次；調整後海線運能提升2.2%。

台鐵公司表示，這次時刻微調共調整111列次，其中變動在5分鐘以上班次計15列次，相關列車車次、時刻，即日起可在台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢，各車站將加強宣傳及公告，請各位旅客多加留意。

台鐵時刻表微調。（台鐵公司提供）

