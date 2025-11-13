體育班女學生和學長對打跆拳道遭猛打受傷 嘉縣議員要求擬定訓練規範

嘉義縣議員詹琬蓁（左）要求縣府擬定體育班訓練規範。（擷取自嘉義縣議會直播）

嘉義縣議會今天進行定期會縣政總質詢，縣議員詹琬蓁說，她得知縣內某國中體育班跆拳道初學者女學生遭紅黑帶學長在對打練習時猛打，打到耳朵受傷，受到不平等待遇，她要求縣府教育處訂立各項體育運動的訓練管理辦法，讓學生有良好的學習環境；縣長翁章梁說，有必要擬定相關規範，請儘速教育處檢討及擬定。

詹琬蓁說，受害學生是跆拳道初學者，在訓練過程中被要求與紅黑帶學長對打，一直打到頭盔掉落，仍然被旁人繼續拱著上場，當下卻無人制止；事後受害學生隔幾天，發現耳朵有聽不太清楚，告訴母親此事，母親得知孩子受到不平等待遇，立即向學校反映。

請繼續往下閱讀...

詹琬蓁說，家長向學校反映後，教練卻當著全體學生面前質疑孩子，「你有怎麼樣嗎？」，甚至有人要求家長刪文，要求不要把事情鬧大，整個事件讓孩子很難過，「媽媽，我有錯嗎？」；此案受害學生已轉班，並已進入霸凌案件調查。

詹琬蓁提出家長申訴內容，家長表示教練團隊在訓練現場多次出現管教不當及疏於管理情形，學生練習時常被安排與明顯實力懸殊的對手對打，教練卻未即時介入或採取適當保護與引導措施，校方與教練團形同縱容不當訓練文化繼續存在；家長說，事後相關教練及人員竟在公開場合詢問事件細節，造成學生二次傷害，違反學生隱私及保護流程，更讓其他學生產生錯誤觀念，誤以為被不當對待者應受質疑。

詹琬蓁說，家長建議縣府擬定「跆拳道訓練與對打練習管理辦法」，也有提供相關資料，她要求縣府儘速擬定各體育項目練習流程與安全規範，落實教練與師長陪同制度，希望讓體育班的學生有良好的學習環境，讓教練師長有所依據。

縣府教育處長李美華說，縣府第一時間接獲此案件非常重視，體育班訓練過程教練應在現場，將以最快時間討論擬定跆拳道訓練過程的規範，讓教練師長有所依循，要求選手相互尊重；翁章梁說，孩子沒有錯，要培養孩子遇到不當狀況時要勇敢講出來的態度，縣府會儘速擬定規範。

詹琬蓁提供家長的申訴內容。（詹琬蓁提供）

家長向縣府教育處提出擬定跆拳道訓練規範。（詹琬蓁提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法