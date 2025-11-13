長照悲歌！8旬老母悶殺照顧50年腦癱兒 石崇良：支持總統特赦

衛福部長石崇良表態，支持總統特赦悶死腦麻兒子的80歲老母親。（記者方賓照攝）

台北市松山區一名81歲劉姓婦人，因長期照料患有重度小兒麻痺的52歲林姓么子，不堪照顧壓力重負、擔心過世後無人照料兒子，也不想連累家人，2023年5月將兒子悶死，法院輕判2年6個月徒刑，並建請總統特赦。衛福部長石崇良今日表態，「支持總統特赦」。

石崇良今日出席立法院衛環委員會，就「癌症新藥暫時性支付及罕見疾病藥物專款預算運用成效及政策檢討」進行專題報告，並備質詢。

請繼續往下閱讀...

民進黨立委林月琴於質詢期間詢問石崇良，是否支持總統特赦劉姓婦人一案，石崇良也直言「支持總統特赦」，該案發生於2023年，該名老母親在疫情期間染疫，需要進行隔離，擔心無法繼續照顧孩子，因此發生悲劇，也反映出照顧者支持與替代方案的需求。

林月琴詢問，雖目前有許多政策希望提供照顧者幫助，但照顧者可能出於各項考量，不願意往外找資源，或是自行承擔聘雇外籍人力的壓力，反而讓需求變得更隱形、在制度縫隙中越來越孤單，衛福部是否能定期調查長照家庭，並由公部門、據點等主動關心？

石崇良回應，對於照顧者來說，照顧的路很漫長，長期以來有壓力累積，衛福部已提供照顧者與外籍照護人力喘息服務，也特別著重照顧者支持據點，提供心理諮詢、照護指導、支持方案等，未來也會多加廣宣，讓照顧者知道相關資源。

此外，對於民眾的家庭照顧假需求，林月琴詢問，衛福部是否針對各類長照與家庭照顧需求進行評估，並提供參考指標給勞動部，作為相關假別判定依據？石崇良回應，會再啟動評估，並提供與勞動部參考。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法