搶攻普發1萬商機 高雄飯店紛紛推優惠搶客

高雄承億酒店推出「普發1萬花不完」住房專案。（承億酒店提供）

政府普發1萬元從昨（12日）起陸續入帳，帶動民眾規劃旅遊與消費熱潮，高雄飯店紛紛推出優惠搶客。

高雄承億酒店推出期間限定「普發1萬花不完」住房與餐飲專案，以「一萬、兩晚、三餐、四人行」為主題，主打「用1萬元換一場真正的放鬆旅行」，可入住日期至12月30日。其中「一泊三食尊享方案」享8999元入住經典和式雙床房（原價39093元），享受三重餐飲體驗，從「貳陸日全食」的雙人Brunch Buffet、泰式餐酒館「BAR KAO」雙人套餐，到全台唯一高空懸挑無邊際透明泳池酒吧「Pool Bar」的午後甜點下午茶，一次囊括飯店三大人氣餐廳美饌，於平日入住還可享下午1點延退或免費升等豪華房。

請繼續往下閱讀...

高雄福華飯店即日起至明年2月13日，推出「Smile One尊爵海陸・一泊二食」住房專案，以「1萬元入住尊爵套房、1萬元吃住一次搞定」的超值優惠吸引旅客，入住套房即可享用雙人精緻早餐，搭配當日晚餐或隔日午餐的Smile One雙人尊饗海陸套餐，餐點以新鮮波士頓龍蝦、頂級和牛與特大蛤為主。

高雄福華強調，此次住房專案結合普發1萬元政策，提供旅客高CP值的套房住宿及頂級海陸餐飲體驗，鼓勵民眾走出家門、享受美食與悠閒時光，數量有限、訂完為止。

高雄日航酒店週年慶同步響應政府「普發1萬元」政策，推出限時住房優惠「一泊滿食」，體驗原價超過2萬元住宿及餐飲饗宴，專案平日每晚6900元起（另加10%服務費及5%稅金），將一萬元的消費最大化。專案入住贈「滿食護照」，一次體驗館內五間餐廳的招牌美饌。

圓山飯店推出「萬元放大術」住房專案，高雄圓山同步推出「買二送二」超值優惠，選擇「市景雙人套房＋市景雙人房」或「市景四人客房兩間」任一組合，每組兩房僅需1萬元，再送兩房，用最實惠的價格入住五星飯店。

高雄福華推普發1萬優惠住房專案，免費享頂級海陸套餐。（福華提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法