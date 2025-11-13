為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃園偏遠地區學校找教師，任滿11年久任獎金最高37萬元

    2025/11/13 10:41 記者謝武雄／桃園報導
    桃園市議員徐景文（左）質詢關注偏遠地區學校代課教師比例過高問題。（記者謝武雄攝）

    桃園市議員徐景文（左）質詢關注偏遠地區學校代課教師比例過高問題。（記者謝武雄攝）

    今年九月開學，全國發生教師荒問題，桃園市最後由校內老師、退休老師或高職老師來兼任才解決問題，由於偏遠地區代理教師比例遠高於市區學校，桃園市政府訂定鼓勵教師留任的獎勵辦法，任滿8年就可獲得7至15萬元獎金、11年以上可領11至22萬元，合計最高可領取37萬元獎金。

    民進黨市議員徐景文今在市議會定期會市政總質詢時說，今年九月開學，全國出現教師荒，甚至傳出有2600個教師缺，教育部於8月25日統計全國公立國中小共3303校，缺1429名代理教師，情形相當嚴重。

    徐景文表示，教師荒衍生代理教師比例居高不下的問題，但市區國中小約在一成上下，偏遠地區就很嚴重，其中高中高達60％、國中26％、國小19％，希望市府拿出辦法讓這些老師願意留在偏鄉服務，必要時也可考量配車。

    市府教育局長劉仲成答詢說，桃園市訂有「偏遠地區學校久任獎金」，分成「偏遠地區學校」、「特殊偏遠地區學校」、「極度偏遠地區學校」3類，同一學校任滿8年可領第1次獎金，分別為7、10、15萬元，任滿11年可領第2次獎金，分別為11、15、22萬元，連同第一次獎金則為18、25、37萬元。

    至於配車事宜，劉仲成表示，轎車屬於個人交通工具，原則不會配車，但偏遠地區學校會提供宿舍，每個月只要幾百元，非常便宜。

