為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    邊玩邊享受太平洋的風 屏縣超夯自由遊戲11/15滿州登場

    2025/11/13 11:27 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東縣府推動的自由遊戲廣受親子歡迎。（屏東縣政府提供）

    屏東縣府推動的自由遊戲廣受親子歡迎。（屏東縣政府提供）

    遊戲是每位兒童的基本權利之一，屏東縣政府為推廣兒童平權與自由遊戲理念，持續舉辦「玩轉屏東‧童享平權」系列活動，今（2025）年最後一場將於本週六（15日）在滿州鄉日日旅海民宿前大草坪熱鬧登場，帶領偏鄉地區的孩子們在自然環境中盡情奔跑、創作與嬉戲，體驗「玩中學、學中樂」的精神。

    滿州鄉位於恆春半島，為了讓滿州地區的孩子也能享受到遊戲平權，讓家長在陪伴中發現與孩子互動的樂趣，此次活動選在日日旅海民宿前大草坪，結合自然素材與趣味挑戰，規劃六大遊戲主題，「草坪闖關」跳過路障與走平衡木挑戰鍛鍊大肌肉發展與協調力，讓孩子玩出自信與成就感；「用風吹泡泡」運用恆春半島特有的落山風，吹出巨型泡泡；「風的忍者」用紙張、繩子與想像力打造專屬忍者裝備，摺出風車與手裡劍，激發創造力。

    「草地創意競走」則是在草地上使用布袋變成袋鼠，或是用紙箱創作出自己的交通工具，在草地上盡情釋放體力；「寶寶球池區」為年幼孩童設置安全軟球池，自由探索玩樂；「最強防風塔」以冰棒棍、繩子、黏土等素材，打造能抵抗強風的防風塔，啟發孩子的邏輯與科學思維。

    屏東縣政府社會處表示，科技產品普及使現代家庭親子互動時間減少，孩子也逐漸缺乏真實人際交流的機會，「玩轉屏東‧童享平權」活動希望提醒家長，陪伴本身就是最好的教育。透過遊戲，家長能重新學習與孩子共同參與的節奏，建立更深層的親子連結。有興趣的民眾可上網

    報名，未事先報名者也可當天現場報名參加，詳情可追蹤屏東縣政府社會處臉書粉絲專頁。

    自由遊戲讓兒童在玩樂中學習合作、創造與思考。（屏東縣政府提供）

    自由遊戲讓兒童在玩樂中學習合作、創造與思考。（屏東縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播