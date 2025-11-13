邊玩邊享受太平洋的風 屏縣超夯自由遊戲11/15滿州登場

屏東縣府推動的自由遊戲廣受親子歡迎。（屏東縣政府提供）

遊戲是每位兒童的基本權利之一，屏東縣政府為推廣兒童平權與自由遊戲理念，持續舉辦「玩轉屏東‧童享平權」系列活動，今（2025）年最後一場將於本週六（15日）在滿州鄉日日旅海民宿前大草坪熱鬧登場，帶領偏鄉地區的孩子們在自然環境中盡情奔跑、創作與嬉戲，體驗「玩中學、學中樂」的精神。

滿州鄉位於恆春半島，為了讓滿州地區的孩子也能享受到遊戲平權，讓家長在陪伴中發現與孩子互動的樂趣，此次活動選在日日旅海民宿前大草坪，結合自然素材與趣味挑戰，規劃六大遊戲主題，「草坪闖關」跳過路障與走平衡木挑戰鍛鍊大肌肉發展與協調力，讓孩子玩出自信與成就感；「用風吹泡泡」運用恆春半島特有的落山風，吹出巨型泡泡；「風的忍者」用紙張、繩子與想像力打造專屬忍者裝備，摺出風車與手裡劍，激發創造力。

「草地創意競走」則是在草地上使用布袋變成袋鼠，或是用紙箱創作出自己的交通工具，在草地上盡情釋放體力；「寶寶球池區」為年幼孩童設置安全軟球池，自由探索玩樂；「最強防風塔」以冰棒棍、繩子、黏土等素材，打造能抵抗強風的防風塔，啟發孩子的邏輯與科學思維。

屏東縣政府社會處表示，科技產品普及使現代家庭親子互動時間減少，孩子也逐漸缺乏真實人際交流的機會，「玩轉屏東‧童享平權」活動希望提醒家長，陪伴本身就是最好的教育。透過遊戲，家長能重新學習與孩子共同參與的節奏，建立更深層的親子連結。有興趣的民眾可上網

報名，未事先報名者也可當天現場報名參加，詳情可追蹤屏東縣政府社會處臉書粉絲專頁。

自由遊戲讓兒童在玩樂中學習合作、創造與思考。（屏東縣政府提供）

