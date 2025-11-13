為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台北百貨周年慶安檢 大葉高島屋不合格罰12萬

    2025/11/13 11:07 記者甘孟霖／台北報導
    台北市大葉高島屋百貨1994年開業，至今已長達31年歷史。（資料照，記者楊心慧攝）

    台北市大葉高島屋百貨1994年開業，至今已長達31年歷史。（資料照，記者楊心慧攝）

    正值國內各大百貨周年慶熱季，台北市自10月27日至11月12日針對大型百貨賣場進行無預警公共安全檢查，共檢查37家場所，當中大葉高島屋百貨違反建管法令，逾期未辦理建築物公共安全檢查申報作業，依法裁處12萬元，並要求限期改善。

    台北市建築管理工程處表示，此次檢查不合格違規事項為逾期未辦理建築物公共安全檢查申報作業，已嚴重影響消費場所安全。由於百貨賣場週年慶期間，大型消費場所大量人潮聚集，場所使用人自主安全管理上一定要有更高的安全標準，建管處除了平時落實各類場所公安申報管理外，更持續辦理不定期抽檢驗收成效，保護消費者於場所公共安全。

    建管處處長虞積學強調，執行百貨賣場的公共安全聯合抽檢的目的，在於提醒業者平時就應重視維護營業場所公共安全，呼籲業者勿任意堆置雜貨於安全梯間、防火鐵捲門下方、排煙室或走道，阻礙人員逃生避難而造成公共危險，並按時辦理建物公安申報。

    台北市建管處指出，大葉高島屋周年慶安檢不合格，罰12萬元，在大門已張貼安檢不合格警告。（台北市建管處提供）

    台北市建管處指出，大葉高島屋周年慶安檢不合格，罰12萬元，在大門已張貼安檢不合格警告。（台北市建管處提供）

    台北市建管處指出，大葉高島屋周年慶安檢不合格，罰12萬元，在大門已張貼安檢不合格警告。（台北市建管處提供）

    台北市建管處指出，大葉高島屋周年慶安檢不合格，罰12萬元，在大門已張貼安檢不合格警告。（台北市建管處提供）

