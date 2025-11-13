蘇澳部分學生筆記、教科書泡水議員心痛 宜縣教育處允諾盡速補發

蘇澳遇水患，家戶清出許多淹水廢棄物，包含學生的教科書籍。（資料照）

鳳凰颱風襲台，宜蘭蘇澳遭遇重大水患，今天全縣恢復正常上班課，但許多學生書籍泡水，甚至被洪水沖走，僅能空手到校，民進黨籍縣議員謝正信今天在縣議會質詢，提及有國中生說「阿北，我的筆記都不見了，怎麼辦？」讓他相當心痛，要求縣府盡快重新購置。教育處表示，將進行遺失盤點後，盡速補發。

蘇澳15年來歷經2次大水重創當地，12日洪水退去後，縣府立即投入街道清運，趕在今天恢復正常上班、上課，不過部分學校仍在復原清掃中，有學生因書本、文具遭大水淹沒、遺失，僅能先到校聽課。

「阿北！我的筆記都不見了。」縣議員謝正信質詢時說，勘災時遇到國中生主動求助，提及作了好久的筆記、書本因水患遺失，讓他相當痛心，希望教育處重視這些用功孩子的受教權，針對教科書籍不見部分，必須有所因應作為。

他說，許多學生因天災導致書本不見，自己補足書包文具用品外，更希望教科書部分，縣府能夠盡快協助，讓學生順利繼續就學，要求在下週一前就能將書本補足並發給孩子。

宜蘭縣府教育代理處長陳金奇表示，原本提供學生教科書就是免費政策，縣府本週就會請各校盡速啟動調查，盤點學生需求，後續由縣府補助學校趕快購置，讓學生能夠拿到新的教科書。

