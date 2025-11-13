嘉大附小師被控涉霸凌學生 家長送花圈、連署陳情：與事實不符

家長今送花圈到校門口，聲援許姓老師。（記者王善嬿攝）

嘉義大學附設實驗國小教師霸凌事件餘波盪漾，一名許姓老師日前申訴遭同校教師霸凌，近日遭人向全國教育產業總工會投訴涉霸凌學生，並透過該會臉書「公審」，許師因而未能到校上課、被要求不得接觸學生，今上百名家長連署、送花圈相挺許師。

這些家長並陳情指出該篇網路貼文指控「嚴重不實」、「未審先判」，檢舉方是利用家長身分發動社群輿論抹黑，將送交連署書給教育部、嘉義市政府教育處、嘉大附小等單位，要求此案應啟動獨立調查、保障被誣告教師權益、確保孩子受教權。

請繼續往下閱讀...

嘉大附小表示，針對教師霸凌事件，正組調查小組，由調查小組訪談相關當事人及證人，製作調查報告，目前仍待相關處置作成；許師遭檢舉涉嫌霸凌學生案，正函文教育部國教署提供調查委員名單，待國教署提供名單，將組調查小組進行調查，許師是自行請假未到校，盼各方人士能理解校園安寧對學子學習的重要性，發揮理性與包容，共同營造安穩、純淨的教育環境。

全教產臉書11月10日發布新聞稿指出，許師對學生長期且惡劣的言語及精神霸凌，在情緒崩潰、下跪哭泣時，選擇冷漠無視、未妥善處理，利用網路公器對學生公審，該文並指控學校行政單位沒有通報處理、選擇包庇隱匿。

潘姓家長代表表示，全教產11月10日貼文指名道姓、直指老師霸凌學生、校方嚴重包庇是嚴重不實的指控，未審先判，並傳真到全台各國中小，試圖置許師於萬劫不復之地，合理懷疑是同校教師報復性誣告，惡意「二次霸凌」，讓他們的孩子成為受害者，嚴重影響他們的受教權。

潘姓家長說，5年級以來，許師展現高度專業與責任感，積極與家長保持透明溝通，每份作業、日記都提供細緻而具啟發性回饋，家長普遍肯定許師教學態度及班級經營，從未有長期霸凌學生現象。

家長今連署訴求主管機關檢視全教產貼文來源、內容真實性與背後關係人，釐清是否涉及誣告及報復行為；後續調查認定相關檢舉確有不實或惡意成分，請依法啟動法律或行政程序、追究責任；如確定許師蒙受誣告，確保班級孩子受教權。

10多名家長今連署相挺許姓老師。（記者王善嬿攝）

挺許姓老師的家長連署陳情，希望此案啟動獨立調查，並維護許師以及學生受教權益。（記者王善嬿攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法