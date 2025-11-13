馬太鞍堰塞湖洪災釀19死 徐榛蔚在事隔一個多月後道歉了

花蓮縣議會議員簡智隆要求縣長徐榛蔚道歉。（翻攝花蓮縣議會）

馬太鞍堰塞湖發生重大災害，造成19條人命枉死，還有5人失蹤找不到，花蓮縣議會今天定期大會上，花蓮縣議員簡智隆要求縣長徐榛蔚應該對此道歉。對此徐榛蔚說，對此非常心痛，強調縣府、地方鄉鎮都盡心盡力「我們道歉、責無旁貸」。

「我只有一個問題，縣長你願意道歉嗎？」出身萬榮鄉的花蓮縣議員簡智隆上午質詢時，除要求地方鄉鎮應該增加統籌分配稅款，也點名縣長徐榛蔚上台答詢。簡智隆劈頭就問徐榛蔚是否願意道歉？他說，縣長有沒有對錯，司法上會有釐清，但是縣府也有行政責任，縣長徐榛蔚是救災中心指揮官，是否會對鄉親道歉？

徐榛蔚表示，對於19位罹難鄉親及失聯鄉親，我們感到非常非常心痛，整個花蓮縣政府無論地方鄉鎮或是中央，大家都盡心盡力，對於受難者我們真的是很心痛，「這個我們致歉、這個責無旁貸」，未來司法究責的部分，現在已經在調查。

徐榛蔚也說，今天早上林保署又發布馬太鞍溪原本堰塞湖溢流口下方300公尺又形成新的堰塞湖，對此他認為，馬太鞍溪不斷地有堰塞湖產生，對於未來的光復萬榮鳳林有相當大挑戰，剛剛縣府建設處長也說了，唯有透過解決堰塞湖，才不會讓地方鄉親惶恐的生活、安居樂業。

徐榛蔚臉書昨晚發布今天光復鄉恢復上班上課，結果臉書昨晚到今天被批評留言灌爆，對此徐榛蔚主動表示，馬太鞍堰塞湖9月23日發生洪災，林保署的紅色警戒直到10月22日才解除，然而光復鄉的各級學校10月14日就恢復上班上課，當時也跟今天一樣是紅色警戒。

徐認為，中央地方應組成堰塞湖專案小組，跨中央地方鄉鎮，對於指引及作業辦法、安置等都應該標準化，民眾可以有所依循，新堰塞湖又形成了，未來需要法制化標準化規格化，希望有更細緻的指引，讓地方公所可以依循，今天早上萬榮鄉明利村、鳳林鎮長橋里居民開始恢復家園，也一併感謝中央、地方大家一起努力。

