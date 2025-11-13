為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    流浪20多小時！ 萬里水豚君「逃家」 風雨太大「迷途知返」

    2025/11/13 10:09 記者盧賢秀／新北報導
    颱風天風雨大，逃家的水豚自行回家了。（擷取自亮山川休閒園區）

    颱風天風雨大，逃家的水豚自行回家了。（擷取自亮山川休閒園區）

    新北市萬里區「亮山川休閒園區」一隻公水豚日前跳過100公分高柵欄「逃家」，飼主、民眾貼文協尋多日都沒找到，結果這2天颱風環流共伴效益北海岸風雨太大，牠流浪20多小時後12日自己「回家了」，關心牠的民眾終於放下心中石頭。

    亮山川休閒園區原本飼養了2隻水豚，1公1母，沒想到日前公水豚竟然不見了，工作人員到處找不到，調閱監視器才發現，牠竟然跳躍了100公分高的柵欄「逃家」了。園區到處找不到，透過臉書請民眾協尋。

    昨晚園區在官網表示，水豚流浪了20多個小時後，終於跑回籠子邊，可能當時風雨太大，心甘情願地回家找同伴，「還是回家最好」。

    工作人員表示，最開心的可能是牠的同伴，另一隻水豚發現牠的同伴不見後，心情超差，一直發出哼哼叫聲，也不讓人靠近。

    陳姓業者先前協尋時表示，兩隻水豚養了4個月，在園區互動教育上很受小朋友歡迎，讓小朋友能體驗不同的動物生態，園區還有梅花鹿等，希望水豚趕快回家，因為另一隻很孤獨。沒想到，昨天牠竟然自己回家了。

    新北市動保處指出，水豚屬於嚙齒類動物，非保育類，也非列管野生動物，一般民眾可飼養，無須登記或申請許可，但仍要植晶片方便尋找。

    新北市萬里休閒園區飼養的水豚跳躍柵欄逃家了。（擷取自亮山川休閒園區）

    新北市萬里休閒園區飼養的水豚跳躍柵欄逃家了。（擷取自亮山川休閒園區）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播