流浪20多小時！ 萬里水豚君「逃家」 風雨太大「迷途知返」

颱風天風雨大，逃家的水豚自行回家了。（擷取自亮山川休閒園區）

新北市萬里區「亮山川休閒園區」一隻公水豚日前跳過100公分高柵欄「逃家」，飼主、民眾貼文協尋多日都沒找到，結果這2天颱風環流共伴效益北海岸風雨太大，牠流浪20多小時後12日自己「回家了」，關心牠的民眾終於放下心中石頭。

亮山川休閒園區原本飼養了2隻水豚，1公1母，沒想到日前公水豚竟然不見了，工作人員到處找不到，調閱監視器才發現，牠竟然跳躍了100公分高的柵欄「逃家」了。園區到處找不到，透過臉書請民眾協尋。

昨晚園區在官網表示，水豚流浪了20多個小時後，終於跑回籠子邊，可能當時風雨太大，心甘情願地回家找同伴，「還是回家最好」。

工作人員表示，最開心的可能是牠的同伴，另一隻水豚發現牠的同伴不見後，心情超差，一直發出哼哼叫聲，也不讓人靠近。

陳姓業者先前協尋時表示，兩隻水豚養了4個月，在園區互動教育上很受小朋友歡迎，讓小朋友能體驗不同的動物生態，園區還有梅花鹿等，希望水豚趕快回家，因為另一隻很孤獨。沒想到，昨天牠竟然自己回家了。

新北市動保處指出，水豚屬於嚙齒類動物，非保育類，也非列管野生動物，一般民眾可飼養，無須登記或申請許可，但仍要植晶片方便尋找。

新北市萬里休閒園區飼養的水豚跳躍柵欄逃家了。（擷取自亮山川休閒園區）

