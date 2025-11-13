為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鹿港馬小吃宴拉松換掉「蚵仔煎」理由曝光了

    2025/11/13 10:07 記者劉曉欣／彰化報導
    今年鹿港馬第一攤換上蝦猴酥。（民眾提供）

    今年鹿港馬第一攤換上蝦猴酥。（民眾提供）

    不讓「田中馬」超級補給專美於前，鹿港馬拉松從去年開始變身為迷你版的「鹿港小吃宴」，大受好評。但今年第一攤補給則是換下蚵仔煎，改派蝦猴酥上場，原因就是蚵仔煎必須現場煎，太多人等著排隊，都讓塞道「塞車」了！

    彰化二鹿慢跑協會理事長陳信仲表示，今年約有4、5000人報名，將於11月16日登場，今年第一攤改推「蝦猴酥」，這是鹿港當地的特色美食，蝦猴酥可以事先炸好，用小紙杯裝著，方便拿取，才不會一開跑就「塞車」了。

    除了蝦猴酥以外，其餘鹿港小吃也都會出現在補給攤位，人人都愛的麵線糊，就怕跑者無法專心吃，乾脆就安排在半馬的最後一站，以及全馬的最後一站，不過，全馬再加碼現烤香腸，讓跑者安心吃。

    另外，去年把參加5K、10K健走組的上千份親子餐點，從便當改為飯卷，也大受歡迎，因為方便拿，同時減少垃圾量，今年仍會延續辦理。

    陳信仲強調，「鹿港馬」準備的補給絕對夠，不會讓參加者只是「拍照用」，而是「看到就能夠吃到」，尤其是「不會關門」，會派出陪跑團來陪著最後一批參賽者抵達終點，讓所有跑者可以用自己的速度完成自己的馬拉松。

    鹿港馬的全馬最後一站還有加碼烤香腸。（民眾提供）

    鹿港馬的全馬最後一站還有加碼烤香腸。（民眾提供）

    鹿港馬拉松從去年開始打出鹿港小吃的補給特色，吸引數千人參賽。（資料照，記者劉曉欣攝）

    鹿港馬拉松從去年開始打出鹿港小吃的補給特色，吸引數千人參賽。（資料照，記者劉曉欣攝）

    今年鹿港馬第一攤換上蝦猴酥。（民眾提供）

    今年鹿港馬第一攤換上蝦猴酥。（民眾提供）

    今年鹿港馬將在半馬與全馬最後一站補給派上麵線糊。（民眾提供）

    今年鹿港馬將在半馬與全馬最後一站補給派上麵線糊。（民眾提供）

    今年鹿港馬拉松確定換下蚵仔煎。（民眾提供）

    今年鹿港馬拉松確定換下蚵仔煎。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播