鹿港馬小吃宴拉松換掉「蚵仔煎」理由曝光了

不讓「田中馬」超級補給專美於前，鹿港馬拉松從去年開始變身為迷你版的「鹿港小吃宴」，大受好評。但今年第一攤補給則是換下蚵仔煎，改派蝦猴酥上場，原因就是蚵仔煎必須現場煎，太多人等著排隊，都讓塞道「塞車」了！

彰化二鹿慢跑協會理事長陳信仲表示，今年約有4、5000人報名，將於11月16日登場，今年第一攤改推「蝦猴酥」，這是鹿港當地的特色美食，蝦猴酥可以事先炸好，用小紙杯裝著，方便拿取，才不會一開跑就「塞車」了。

除了蝦猴酥以外，其餘鹿港小吃也都會出現在補給攤位，人人都愛的麵線糊，就怕跑者無法專心吃，乾脆就安排在半馬的最後一站，以及全馬的最後一站，不過，全馬再加碼現烤香腸，讓跑者安心吃。

另外，去年把參加5K、10K健走組的上千份親子餐點，從便當改為飯卷，也大受歡迎，因為方便拿，同時減少垃圾量，今年仍會延續辦理。

陳信仲強調，「鹿港馬」準備的補給絕對夠，不會讓參加者只是「拍照用」，而是「看到就能夠吃到」，尤其是「不會關門」，會派出陪跑團來陪著最後一批參賽者抵達終點，讓所有跑者可以用自己的速度完成自己的馬拉松。

