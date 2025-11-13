為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    工程流標、土地變更一拖6年！南投信義鄉老人活動中心終啟用

    2025/11/13 10:07 記者劉濱銓／南投報導
    南投信義鄉老人活動中心，歷經工程流標、土地變更等問題，延宕6年多終於落成啟用。（南投縣政府提供）

    南投信義鄉老人活動中心，歷經工程流標、土地變更等問題，延宕6年多終於落成啟用。（南投縣政府提供）

    南投信義鄉老人活動中心籌建遭遇營建成本上漲，加上偏鄉工程頻流標和土地變更，以致工程一拖逾6年，如今終於啟用，除了1樓為集會所，2樓還是日間照顧中心，明年起可服務30名老人，除提升在地照護量能，也讓家屬能有喘息空間。

    信義鄉公所表示，信義鄉老人活動中心興建可說「一波三折」，不僅農牧用地改為建地使用，就花了許多時間，惟後來工程發包不順，中央補助建設經費被收回，之後又遭遇疫情，以及建築原物料成本上漲，偏鄉施工不易，工程頻流標等，最後2023年竣工後，還有土地開發限制，必須辦理變更等，在克服重重困難才終於落成啟用。

    南投縣政府表示，該案遭遇土地變更，與經費執行不及被中央收回，之後2019年重新申請經費，並獲衛福部補助2274萬元，縣府則補助配合款1377萬元，加上信義鄉公所自籌825萬元，最後為讓中心「啟用即使用」，縣府也挹注254萬元充實內部設備，總算讓信義鄉擁有首座老人活動中心。

    縣府也說，該中心1樓為活動集會所，並辦理長青學院，讓老人「活到老、學到老」，2樓為日間照顧中心，由竹山秀傳醫院提供生活照顧、健康促進，提供30名失智或失能老人服務，讓長輩能在地老化，也讓照顧的子女家屬能獲喘息空間。

