鳳凰風災宜蘭嚴重淹水 台中市今出動20救災人力馳援

受颱風「鳳凰」外圍環流影響，宜蘭縣蘇澳鎮遭受致災性豪雨侵襲，造成嚴重淹水災情，台中市建設局長陳大田聯繫蘇澳鎮長李明哲，了解災區現況及所需支援後，今預計11點出發馳援，將出動5組人力20人，攜包括抓斗車5部、山貓5部及相關救災器具，前往蘇澳受災嚴重區域進行淤泥清除、道路搶修與環境復原，協助地方政府加速災後重建。

陳大田指出，受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭縣蘇澳測站時雨量130毫米創新高，單日雨量高達648.5毫米，蘇澳鎮多處淹水達一層樓深，造成大規模積淹水、停電及交通中斷災情，災後復原艱鉅，台中市昨（12）日晚間解除防災緊戒之後，即準備投入協助馳援蘇澳鎮協助災後復建。

建設局說明，預計今（13）日上午11時於崇倫苗圃集結出發，將由具備支援高雄山陀兒颱風、嘉義丹娜絲颱風救災經驗的副總工程司郭坤雄擔任指揮官，動員包括抓斗車5部、山貓5部及相關救災器具，計5組人力20人，將前往蘇澳受災嚴重區域進行淤泥清除、道路搶修與環境復原，協助地方政府加速災後重建。

