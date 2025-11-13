為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鳳凰風災宜蘭嚴重淹水 台中市今出動20救災人力馳援

    2025/11/13 10:06 記者蘇孟娟／台中報導
    鳳凰風災宜蘭嚴重淹水，台中今出動20救災人力攜抓科車馳援。（記者蘇孟娟攝）

    鳳凰風災宜蘭嚴重淹水，台中今出動20救災人力攜抓科車馳援。（記者蘇孟娟攝）

    受颱風「鳳凰」外圍環流影響，宜蘭縣蘇澳鎮遭受致災性豪雨侵襲，造成嚴重淹水災情，台中市建設局長陳大田聯繫蘇澳鎮長李明哲，了解災區現況及所需支援後，今預計11點出發馳援，將出動5組人力20人，攜包括抓斗車5部、山貓5部及相關救災器具，前往蘇澳受災嚴重區域進行淤泥清除、道路搶修與環境復原，協助地方政府加速災後重建。

    陳大田指出，受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭縣蘇澳測站時雨量130毫米創新高，單日雨量高達648.5毫米，蘇澳鎮多處淹水達一層樓深，造成大規模積淹水、停電及交通中斷災情，災後復原艱鉅，台中市昨（12）日晚間解除防災緊戒之後，即準備投入協助馳援蘇澳鎮協助災後復建。

    建設局說明，預計今（13）日上午11時於崇倫苗圃集結出發，將由具備支援高雄山陀兒颱風、嘉義丹娜絲颱風救災經驗的副總工程司郭坤雄擔任指揮官，動員包括抓斗車5部、山貓5部及相關救災器具，計5組人力20人，將前往蘇澳受災嚴重區域進行淤泥清除、道路搶修與環境復原，協助地方政府加速災後重建。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播