他客訴被回信罵「白癡客人」 Klook認錯道歉賠償「1萬」

不少人習慣透過第三方平台預訂旅遊行程，但近日有網友控訴，他向Klook申請花火大會行程退費時，竟收到一封被標註為「白癡客人」的客服回信，內容曝光後引發網友熱議。對此，Klook坦承管理失誤，宣布已展開內部調查，最嚴重將開除涉事員工，並提出1萬元酷幣補償以示歉意。

該名網友昨（12）日在Threads發文表示，他透過Klook平台訂購11月1日茨城縣土浦花火大會一日遊行程，除了行程價格4298元外，他還額外加購體驗滿意度的300元，並透露當初是擔心下大雨煙火取消至少能退款。

事後因集合時間與視野被遮擋問題，依規申請退費50%。未料客服回覆信件開頭竟出現「白癡客人」字樣，令他相當錯愕與難過，「klook的客服信箱回覆竟然這樣污辱人，對Klook真的很失望，竟然被標記是白癡客人」，並強調自己只是合理反映問題，並非為博取流量。

對此，Klook官方帳號留言回應，「很抱歉，經內部調查，此次是我們客服同事訓練和管理不足所造成的問題，在此向您致歉。我們理解您的不滿，也清楚即使道歉也無法彌補造成的傷害，我們已啓動內部調查並且討論懲處方式，最嚴重將直接辭退該員工」。

同時，Klook也提出價值1萬元的酷幣以示補償，「我們也希望與您親自說明和致歉，稍早致電給您但尚未聯繫上您，同時我們希望提供等值新台幣10000元的Klook酷幣以表示我們的歉意。我們會持續爭取向您親自道歉的機會，並且加強內部管理與教育，再次對此次事件造成的不便，向您致上最誠摯的歉意」。

貼文曝光後掀起熱議，不少網友留言同情原Po遭遇：「不好玩的行程還被罵，真的好哀傷喔」、「大概當天和你同一個導遊，可以實證這導遊是真的完全不專業，付這個錢只買了直通巴服務，真的不如自己去。集合又遲到，還未結束就催促，橋下所謂最佳位置最亮就這招牌」、「難怪klook那麼快跳出來，買300塊保險不就是保主觀不滿能理賠嗎，結果不賠甩鍋再罵客人，中資品質」、「一堆人在檢討樓主，說他造假什麼的，結果官方直接出來道歉」、「怎麼有人一直要樓主發他做了什麼，罵客人白癡就是錯了」。

