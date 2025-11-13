為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    南投59家餐廳通過衛生評核 民眾用餐請認明此標章

    2025/11/13 09:46 記者張協昇／南投報導
    南投59家餐廳通過衛生評核，衛生局發給業者優級或良級評核標章，掛置於店面明顯處。（南投縣衛生局提供）

    南投59家餐廳通過衛生評核，衛生局發給業者優級或良級評核標章，掛置於店面明顯處。（南投縣衛生局提供）

    南投縣政府衛生局為鼓勵餐飲業者自主衛生管理，打造優良的餐飲消費環境，舉辦餐飲業衛生管理分級評核，共有59家業者通過評核，通過評核的名單除將公布於衛生局及衛生福利部食品藥物管理署等網站，供民眾查詢外，也發給業者評核標章掛置於店面明顯處，作為消費者選擇餐飲場所參考。

    南投縣衛生局指出，縣府自2023起針對縣內一般餐館及20桌以上宴席餐廳進行衛生管理評核，有67家通過評核，由於2年期限已到，今年下半年重新評核，共有60家餐廳提出申請，該局邀請專家學者組成評核小組，依據「食品良好衛生規範（GHP）準則」，從作業場所、從業人員、用餐及販售場所等各方面的衛生管理進行評核，有59家業者通過評核，其中優級44家、良級15家。

    衛生局長陳南投松表示，希望透過評核積極輔導提升業者自主衛生管理能力，有效為食品安全把關。此次次通過評核獲得「優級」或「良級」標章的店家，無論產品品質或環境衛生，都能讓來到南投縣遊玩的遊客或在地的縣民「吃的安全，食在安心」，也請民眾用餐時，用行動優先選擇榮獲標章的店家，促使餐飲業者更重視衛生管理。

    南投縣衛生局舉辦餐飲業衛生管理分級評核，有44家獲得優級評核標章。（南投縣衛生局提供）

    南投縣衛生局舉辦餐飲業衛生管理分級評核，有44家獲得優級評核標章。（南投縣衛生局提供）

    南投縣衛生局舉辦餐飲業衛生管理分級評核，有15家獲得良級評核標章。（南投縣衛生局提供）

    南投縣衛生局舉辦餐飲業衛生管理分級評核，有15家獲得良級評核標章。（南投縣衛生局提供）

