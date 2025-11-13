鳳凰颱風釀災宜蘭蘇澳水淹1層樓 健保卡遺失可「例外就醫」

宜蘭蘇澳時雨量破130毫米，大水瞬間淹進上千家戶，直至昨晨雨勢趨緩洪水才退去，留下滿目瘡痍的泥濘街道。（資料照，記者王峻祺攝）

鳳凰颱風登陸後迅速消散，但仍造成部分區域災情。衛福部健保署表示，若有民眾無健保卡但需要就醫情事，請各特約醫療院所協助以「例外就醫」提供醫療服務。

鳳凰颱風近期影響台灣，雖昨日在中心登陸後20分鐘就減弱為熱帶性低氣壓，但接近期間受其外圍環流影響，宜蘭、花蓮等地區出現明顯降雨，蘇澳地區嚴重積淹水、林保署花蓮分署也再度對馬太鞍堰塞湖也再度發布紅色警戒。

健保署說明，醫療院所受理民眾因颱風無法持健保卡就醫，請於「全民健康保險特約醫療院所例外就醫名冊」上填寫就醫日期、就醫類別（門、住診）及就醫民眾相關資料後，即可提供以健保身分就醫。

若民眾健保卡因颱風毀損或遺失，可申請免費換發新卡。請於健保卡申請表上註明「鳳凰颱風受災」，就近到各地郵局或透過當地戶政事務所（限本國籍）、部分公所（可現場製卡之公所）及健保署各服務據點，申請免費製發健保卡。

如有任何疑問，請撥打健保署諮詢專線，市話請撥打0800-030-598 或 4128-678（不須加區域碼），手機請改撥（02）4128-678洽詢。

此外，民眾如因風災健保卡遺失或損壞，仍可持慢箋至藥局領藥，各藥局依例外就醫處理；若藥品或處方箋損毀或遺失，亦可向醫師表明，重新開立處方，後續申報費用時請註明「R007」即不列入重複用藥計算。

民眾於領藥期間末日恰逢災害停止上班，其領藥日可順延至災情過後第一個上班日，其後之處方箋仍依期限領藥，如有用藥疑問請回診與醫師討論，以達最佳治療效果。

