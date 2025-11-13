新堰塞湖形成！徐榛蔚執意上班課 安置校園災民6點起床清理教室

花蓮光復國小的災民收容所，今天早上因為學校要恢復上課，一早災民就紛紛收拾行李離開。（民眾提供）

林保署花蓮分署尚未解除馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒，花蓮縣長徐榛蔚昨（12）日晚間卻執意光復鄉今天恢復正常上班上課，徐榛蔚臉書被留言罵翻，今天一早居民收到緊急警報簡訊，通知上游又新生堰塞湖！出身光復鄉的阿美族縣議員蔡依靜批評，縣府宣布恢復上班上課，等於直接挑戰中央「紅色警戒」，現在好了，上游又有新堰塞湖，收容災民聽到恢復上班課都跑光光了，「出問題徐榛蔚要負責嗎」？

「紅色警戒，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖下方新形成小型堰塞湖！」花蓮萬榮、鳳林、光復鄉許多民眾今天早上又收到手機簡訊，通知新堰塞湖又形成了，但徐榛蔚昨晚卻在臉書發訊息，今天全縣只有鳳林鎮長橋里、萬榮鄉明利村停班停課，其餘地區恢復正常！據了解，雖然幕僚苦勸「光復還在紅色警戒」，但縣長徐榛蔚卻回「是光復鄉長說要恢復的」，一句話堵住幕僚的嘴。

災民陳小姐說，光復國小收容所有243位災民住在這裡，但今天早上6點災民卻被叫起床打包行李，要趕在7點半學生返校上課前，把11間教室、10間廁所整理好還給學校，現場部落中壯階層到場協助，但是95%災民都是長輩，需要一個一個安全送回家「又要全部確保安全護送到家、又要7點半前恢復教室乾淨原狀」，現場慈濟的福慧床就有200多張也不可能要長輩自己收？真的好擾民、阿公阿嬤都好辛苦，結果8點多又收到細胞簡訊，通報又有堰塞湖，忍不住大呼「到底什麼情況」？

花蓮縣議員蔡依靜說，昨晚已多次向縣府反映不應該恢復上班上課，隔壁萬榮、鳳林都還在停班課，不懂花蓮縣政府急著宣布光復鄉恢復上班上課的邏輯？同為光復鄉的國立光復高職昨天晚上就仍宣布「今天停止上班上課」，縣府簡直就是在挑戰中央發布的紅色警戒。

她說，今天早上各收容所災民都開始躁動紛紛收拾行李，「災民已經有理由離開收容所」趴趴走，以光復國小收容所來說，早上6點50分人就跑光光，結果早上8點多又收到通報有新的堰塞湖，今天早上因為火車恢復，許多到壽豐、花蓮依親的鄉民想要返家，她也只能勸導對方「先不要回家」，因為又有新堰塞湖警報，質疑到時「出問題是不是縣府要扛」、「災民的生命誰可以保障」。

光復鄉災民收到細胞簡訊，上游出現新生堰塞湖。（民眾提供）

花蓮縣長徐榛蔚在臉書貼今天光復鄉恢復上班上課，但紅色警報都沒解除，上游又有新生堰塞湖，遭到鄉民罵翻。（記者花孟璟翻攝）

國立光復高職今天仍停班停課。（光復高職提供）

光復國小教室包括鄉公所、部落居民協助收慈濟福慧床。（民眾提供）

