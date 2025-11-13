快打6x特戰英豪 高雄美麗島光之穹頂週末決戰

第五屆《全國電競青年錦標賽 x KAOHSIUNG ESPORTS SHOWDOWN總決賽將於11/15 、16在高捷美麗島站光之穹頂登場。（青年局提供）

全國電競青年錦標賽 × KAOHSIUNG ESPORTS SHOWDOWN，本週末將在高雄捷運美麗島站登場，快打旋風6與特戰英豪決賽選手將齊聚光之穹頂，爭奪60萬元總獎金與年度電競榮耀！

本屆賽事由高市青年局、高市運發局共同主辦，高雄捷運、高雄銀行協辦，官方指定電競品牌「ROG玩家共和國」贊助。

青年局長林楷軒表示，今年賽事首度融入「主播賽評培訓課程」成果，讓學員登上轉播舞台，與專業賽評共同播報，親身體驗大型賽事的現場節奏。

運發局長侯尊堯指出，近年來電競賽已成兼具娛樂、競技與科技發展的新興運動項目，展現高度的專業性與團隊協作精神。

青年局說明，週六（15日）快打旋風6最終8強，將於總決賽現場採雙敗淘汰制，爭奪冠軍獎金8萬元；週日（16日）特戰英豪冠、亞軍則採5戰3勝制，奪冠隊伍可獲得16萬元獎金。

除賽事對決，現場特別設置「電競體驗學習區」，包含2026年名古屋亞運電競項目實況足球 eFootball、魔法氣泡 eSports、等遊戲體驗，為明年亞運電競賽事暖身，還有VR射擊競技及VR沉浸式互動體驗區。

現場並規劃「明星表演賽」與「電競周邊抽獎」等互動節目，首日邀請奧運射擊選手吳佳穎、台鋼雄鷹球員、Wing Stars台鋼啦啦隊，及知名KOL「GAMERBEE」、「YORO」等人登場與粉絲同歡；第二天邀請「湘湘」、「皮皮」、「奕蓁」、「世誠RB」、「家偉」等人氣KOL，與知名校園戰隊「黎明企鵝LIT」熱血對戰。

總決賽最終對戰名單出爐，選手將於本週末齊聚高捷美麗島站光之穹頂展開最終對戰。（青年局提供）

活動邀請多位明星、運動員及知名KOL與觀眾同歡，為賽事帶來娛樂與競技感十足的體驗。（青年局提供）

主播賽評培訓成績傑出的學員北上參與轉播，並將於總決賽現場登台實戰，展現培訓成果與專業風采。（青年局提供）

