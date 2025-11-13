東北季風接力報到 氣象專家：下週一降溫「直逼大陸冷氣團等級」

鄭明典今天在臉書貼出等壓線圖稱，預估冷空氣下週一晚間接近台灣，槽線「夠深」值得注意。（圖擷自鄭明典臉書）

今天（13日）熱帶性低氣壓影響及東北季風增強，中部以北及東北部天氣轉涼。氣象專家指出，颱風遠離後東北季風接力報到，下週一（17日）冷空氣南下，台灣各地低溫跌至16度到18度或以下，直逼大陸冷氣團等級，「應該是很有感！」

台灣大學大氣科學博士林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」發布貼文稱，鳳凰颱風昨天（12日）登陸屏東恆春陸地，結構受地形破壞，強度迅速減弱為熱帶性低氣壓。目前颱風警報已解除，但北海岸、北部山區及宜蘭地區降雨仍相當顯著且持續。



林得恩說，颱風遠離後東北季風跟著報到，今天北台溫度下滑至20度；由於局部大雨未歇，體感低溫感受特別明顯。下一波東北季風預計下週一接著南下，北部、東半部地區雨勢略增，且這波冷空氣可能會是入秋以來，降溫最明顯的一波，台灣各地低溫跌至16度到18度或以下，局部地區最低溫有機會下探至14到15度，直逼大陸冷氣團等級。

前氣象局（署）長鄭明典今天也在臉書貼出「等壓線圖」指出，預估會有一股冷空氣在下週一晚間接近台灣，槽線「夠深」值得注意。鄭明典說，氣象署預估這波冷空氣可以讓全台灣低溫都降至20度以下，「應該是很有感！」

鄭明典介紹，槽線代表下方冷空氣的位置，槽線的移動約略可以判斷地面冷空氣接近的時間。他補充，冷空氣的強度還必須參考其他圖資。

