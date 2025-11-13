為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    東北季風接力報到 氣象專家：下週一降溫「直逼大陸冷氣團等級」

    2025/11/13 09:34 即時新聞／綜合報導
    鄭明典今天在臉書貼出等壓線圖稱，預估冷空氣下週一晚間接近台灣，槽線「夠深」值得注意。（圖擷自鄭明典臉書）

    鄭明典今天在臉書貼出等壓線圖稱，預估冷空氣下週一晚間接近台灣，槽線「夠深」值得注意。（圖擷自鄭明典臉書）

    今天（13日）熱帶性低氣壓影響及東北季風增強，中部以北及東北部天氣轉涼。氣象專家指出，颱風遠離後東北季風接力報到，下週一（17日）冷空氣南下，台灣各地低溫跌至16度到18度或以下，直逼大陸冷氣團等級，「應該是很有感！」

    台灣大學大氣科學博士林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」發布貼文稱，鳳凰颱風昨天（12日）登陸屏東恆春陸地，結構受地形破壞，強度迅速減弱為熱帶性低氣壓。目前颱風警報已解除，但北海岸、北部山區及宜蘭地區降雨仍相當顯著且持續。

    林得恩說，颱風遠離後東北季風跟著報到，今天北台溫度下滑至20度；由於局部大雨未歇，體感低溫感受特別明顯。下一波東北季風預計下週一接著南下，北部、東半部地區雨勢略增，且這波冷空氣可能會是入秋以來，降溫最明顯的一波，台灣各地低溫跌至16度到18度或以下，局部地區最低溫有機會下探至14到15度，直逼大陸冷氣團等級。

    前氣象局（署）長鄭明典今天也在臉書貼出「等壓線圖」指出，預估會有一股冷空氣在下週一晚間接近台灣，槽線「夠深」值得注意。鄭明典說，氣象署預估這波冷空氣可以讓全台灣低溫都降至20度以下，「應該是很有感！」

    鄭明典介紹，槽線代表下方冷空氣的位置，槽線的移動約略可以判斷地面冷空氣接近的時間。他補充，冷空氣的強度還必須參考其他圖資。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播