為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中社會局攜手永信基金會 宴請移除鼻胃管長者品味美食

    2025/11/13 08:39 記者張軒哲／台中報導
    移除鼻胃管長者與「口腔功能促進照顧」工作人員品嘗美食。（記者張軒哲攝）

    移除鼻胃管長者與「口腔功能促進照顧」工作人員品嘗美食。（記者張軒哲攝）

    隨著邁入高齡社會，長者因身體機能退化導致吞嚥困難的情況日益普遍。為協助長者重拾進食能力與生活尊嚴，台中市府社會局攜手永信社福基金會，推動「口腔功能促進照顧」服務，深入台中市16家中小型養護機構，協助提升長者口腔功能，並邀請7位移除鼻胃管長者及機構代表享受義法料理大餐，見證「重新由口進食」的幸福時刻。

    永信基金會今日指出，歷經今年的輔導與努力，共有137位長者受惠，其中100位留置鼻胃管。永信社福基金會執行長趙明明表示，將多年照護經驗分享給願意學習的機構，與社會局攜手開創創新的照護模式，感謝富宇慈善基金會全力贊助，不僅邀請艾芙影像團隊進入機構，為成功復能的長者拍攝時尚寫真，更安排他們至台中歌劇院用餐，透過藝術與美食的饗宴，傳遞生命復甦的力量。

    富宇慈善基金會執行長張宇承指出，台灣是美食之島，當長者能重新由口進食，代表他們不僅戰勝失能衰弱的枷鎖，更重拾生活尊嚴與幸福。

    福碩老人長照中心護理長陳淑玲說，深水阿公因留置鼻胃管而少言寡語、總是低著頭，不願與人互動，經口腔功能促進照顧計畫後，阿公在照服員的陪伴下，開始主動練習刷牙、進行吞嚥訓練，信心逐漸建立。努力了一年多，他終於成功移除鼻胃管，更獲得基金會頒發的獎狀肯定，那天他笑得像孩子一樣燦爛，今年10月初阿公因身體不適辭世，大家懷念的不只是他的笑容，更是那份永不放棄的精神。

    「口腔功能促進照顧」計畫團隊與各護理之家長者代表參訪台中歌劇院合影。（記者張軒哲攝）

    「口腔功能促進照顧」計畫團隊與各護理之家長者代表參訪台中歌劇院合影。（記者張軒哲攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播