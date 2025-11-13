為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    拼積木、玩桌遊到手作！ 高雄城市書展「邊玩邊讀」

    2025/11/13 08:31 記者蘇福男／高雄報導
    「2025高雄城市書展」從拼積木、玩桌遊到手作和市集，讓大小朋友都能在愉快氛圍中探索書的多種樣貌。（高市圖提供）

    「2025高雄城市書展」從拼積木、玩桌遊到手作和市集，讓大小朋友都能在愉快氛圍中探索書的多種樣貌。（高市圖提供）

    誰說書展只能靜靜翻書？「2025高雄城市書展」要讓民眾邊玩邊讀，從拼積木、玩桌遊到手作和市集，打造結合閱讀與生活創意的城市嘉年華，讓大小朋友都能在愉快氛圍中探索書的多種樣貌。

    2025高雄城市書展將於11月15日熱鬧登場，高市文化局長王文翠表示，高雄城市書展透過閱讀、手作、遊戲與市集的融合，讓文化走入日常，讓圖書館成為城市能量的核心。

    今年書展最吸睛的亮點之一，就是與全球知名品牌樂高®台灣攜手推出「2025 Build To Give樂高®愛心步步拼」企劃，邀請偏鄉學童與親子家庭化身樂高冒險家，在「拼出夢想」、「拼出禮物」、「拼出家人時光」和「拼出愛」4大主題中闖關挑戰、自由創作，把愛心與創意一起拼出來。

    書展期間，高市圖總館B1繪本廣場也將在週末舉辦「樂高®愛心步步拼」與「樂高®遊戲體驗區」，開放6至14歲學童參與，邀請親子家庭在遊戲中感受樂高魅力，活動期間完成館內借書任務，即可兌換體驗券入場，參與12場講座並完成集點，還可兌換樂高盒組抽獎券，有機會把價值上千元的積木組帶回家。

    高雄市立圖書館館長李金鴦表示，今年書展高市圖邀請多位藝術家、手作職人及心理桌遊開發團隊，設置12個不同內容的體驗攤位，從攝影小誌、木作、陶瓷串珠、紙線編織到再生石泥手作與沉浸式桌遊，讓讀者發現更多閱讀的延伸與創意。

    銓興營造贊助港灣書市3000張購書券，11月15日起，讀者只要完成「參加總館講座」或「辦理個人借閱證」任一項，即可於活動期間兌換100元購書券乙張（每日限量，換完為止），現場消費滿300元再加贈購書券1張，書市歡迎使用文化幣，鼓勵民眾以文化幣支持喜愛的出版社與書店。

    講座舞台「迷你沙龍」邀請作家、出版人與書店經營者，分享閱讀觀察與創作故事，每場約1小時，自由入座交流，從《採集人的野帳5》最終回，到《小露的奇幻時光》、《長女病》與《黑熊學院少年防衛課》等作品，邀請讀者在輕鬆氛圍中感受文字與生活的火花。

    館方也同步推出「港町選書」活動，邀請讀者於港灣書市親自挑選參展書籍，推薦圖書館採購，讓市民參與館藏建構，共同成為高雄閱讀風景的一部分，書展週末「草埔頂ê集市」，配合文化部「培育台語家庭計畫」，推出台語集點活動與「台語特色市集」，活動訊息與報名方式請上城市書展官網查詢。

    「2025高雄城市書展」不僅帶來閱讀的多元體驗，更結合藝術與生活美學。（高市圖提供）

    「2025高雄城市書展」不僅帶來閱讀的多元體驗,更結合藝術與生活美學。（高市圖提供）

    「生活索書號」推出《毛根聖誕樹DIY》， 邀請民眾體驗手作樂趣。（高市圖提供）

    「生活索書號」推出《毛根聖誕樹DIY》， 邀請民眾體驗手作樂趣。（高市圖提供）

