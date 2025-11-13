為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    馬太鞍溪溢流口下方又有新堰塞湖！ 重機具緊急撤離

    2025/11/13 08:25 記者花孟璟／花蓮報導
    馬太鞍溪上游右岸今天凌晨發生崩塌，溪谷揚起大片土石沙塵。（林保署提供）

    馬太鞍溪上游右岸今天凌晨發生崩塌，溪谷揚起大片土石沙塵。（林保署提供）

    花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖災害，原本今天早上7點要解除紅色警戒，但今天一早林保署以無人機空拍，發現溢流口下方又有新的堰塞湖出現，懷疑是今天清晨土石崩塌造成，由於擔心可能溢流造成危險，林保署已經通知河床邊施工的重機具先撤離！

    林業及自然保育署今一早在災害群組發出緊急通知，原因就是今天（13日）清晨林保署花蓮分署以無人機進行堰塞湖空拍，發現溢流口下方300米，新增一處堰塞湖。

    林保署花蓮分署指出，原本堰塞湖蓄水量約50萬噸，已縮減3分之2，水位高程1109公尺，但今天早上6點半的無人機空拍，發現溢流口下方300公尺處新生一堰塞湖，監測也發現，今凌晨2點53分，馬太鞍溪右岸邊坡有發生土石崩塌堆積在原本的流路上，阻礙水流形成堰塞湖，目前正估算可能之蓄水量與溢流時間。

    由於新生堰塞湖產生，林保署持續維持紅色警戒，請下游萬榮、鳳林、光復鄉警戒範圍民眾持續配合撤離。

    馬太鞍溪第二度出現新生堰塞湖。（林保署提供）

    馬太鞍溪第二度出現新生堰塞湖。（林保署提供）

    左上角是舊的堰塞湖，畫面中間是新生堰塞湖，但水量還需估計。（林保署提供）

    左上角是舊的堰塞湖，畫面中間是新生堰塞湖，但水量還需估計。（林保署提供）

