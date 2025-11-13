為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    苗栗苑裡天下路老街都更計畫過關 盼讓舊街區「再生」

    2025/11/13 08:23 記者蔡政珉／苗栗報導
    苑裡天下路都更計畫審議通過，盼讓舊街區「再生」。（苗縣府提供）

    苑裡天下路都更計畫審議通過，盼讓舊街區「再生」。（苗縣府提供）

    苗栗縣苑裡鎮天下路老街為鎮內早期發展地區，老街也留下不少巴洛克式建築做為歷史見證，一旁的苑裡公有零售市場因7年前火警燒毀目前重建中，苗栗縣都市計畫委員會近期通過苑裡天下路兩側商業區都市更新計畫，盼啟動舊街區「再生」。

    苗縣府表示，都更後將有3大效應，首先為簡化都市更新申請程序：所有權人符合「苗栗縣都市更新單元劃定基準」規定即可進行劃定單元作業，免辦理建築物與地區環境評估，將縮短整體更新程序；第二點為降低都市更新事業同意提送門檻：都市更新事業計畫提送門檻同意比例自80%調降為75%，有助於加速產權整合；第三點是增加5%都市更新時程容積獎勵：於2029年5月15日前申請報核都市更新事業計畫，可多爭取5%時程容積獎勵，以提升民眾參與意願。

    苗縣府工商發展處指出，天下路街區現況缺乏系統性更新計畫引導，由縣府劃定優先都市更新地區，範圍涵蓋天下路兩側商業區，北起成功路、西至中山路、南接和平路、東以大同路為界，配合苑裡公有零售市場重建及修復工程，盼透過都更引導民間加速投入改善周邊建築與公共空間環境安全，讓舊街區「再生」。

