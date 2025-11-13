亡羊補牢！水利署連日趕工 萬榮堤延長300公尺封堵河水

水利署日夜趕工總計55小時，建構河川導水路至流心。（水利署提供）

馬太鞍溪上游堰塞湖9月災害，讓本來就淤沙抬高的河床迅速漲水，大水10日傍晚從馬太鞍溪左岸沖入萬榮鄉明利村造成災情，釀災主因被指向「堤防沒有補強延長」造成缺口，村長林萬成批，早就向季連成將軍反映，水利署卻沒動作！

為此水利署長林元鵬鞠躬道歉，10日晚上開始連續55小時徹夜趕工，今天凌晨3點總算完成300公尺長的土堤，水利署九河分署表示，阻斷河水進入社區通路後，部落可安心復原了。

水利署表示，趕工從10日晚上8點持續到今（13日）凌晨3點，動員127人力、重機具92輛次，共計日夜趕工55小時，除了將靠近馬太鞍溪北岸的水流導水往河流中心，完成1公里導水路，也將長度不夠的馬太鞍溪北岸萬榮堤往西延長300公尺到山邊產業道路旁，也投放500顆重量4.3噸的鼎塊，保障居民生命安全。

水利署表示，明利村村長確實有提出希望萬榮堤「延伸」的需求，當時經評估後，考量該處地勢較高，淹水風險相對較低，有先以沙包短期加固，並且加強疏濬，但9月堰塞湖帶來土砂造成河川淤積嚴重，遠超過預估，才導致泥水進入萬榮鄉明利社區。

水利署強調，自10日起日夜搶險進行導水，昨傍晚明利社區的水勢已稍緩，配合鼎塊（消波塊）積極防堵措施，進一步加強防止河水溢出後進入社區，今天凌晨完成封堵作業。

水利署日夜趕工總計55小時，延長300公尺的萬榮堤西端臨時土堤、投放鼎塊。（水利署提供）

水利署日夜趕工總計55小時，建構河川導水路至流心，也延長300公尺的萬榮堤西端臨時土堤、投放鼎塊。（水利署提供）

水利署日夜趕工總計55小時，延長300公尺的萬榮堤西端臨時土堤、投放鼎塊。（水利署提供）

水利署日夜趕工總計55小時，建構河川導水路至流心，也延長300公尺的萬榮堤西端臨時土堤、投放鼎塊。（水利署提供）

水利署延長300公尺的萬榮堤西端臨時土堤、投放鼎塊後阻止水流再進入社區。（水利署提供）

水利署完工的明利村土堤，從舊有萬榮堤拉長300公尺。（水利署提供）

水利署今天凌晨完成300公尺長土堤，但堤防後端的地面仍留有洪水侵入部落的痕跡。村民說，本來就應該做卻沒做，只能說亡羊補牢。（水利署提供）

