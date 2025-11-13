入秋最強！冷空氣南下下週轉冷 吳德榮：直逼大陸冷氣團

吳德榮說，今晨雷達回波圖（左）顯示，鳳凰的殘餘環流在花蓮外海；紅外線雲圖（右）則顯示，中高雲在台灣，變性過程（熱帶氣旋轉溫帶氣旋）進行中。（圖擷自洩天機教室專欄）

中央氣象署表示，今天（13日）水氣仍偏多，特別在迎風面桃園以北為有雨天氣，並有局部大雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今天北台氣溫略降，北部及東北部有局部雨；下週入秋以來最強冷空氣南下，直逼「大陸冷氣團」。

吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（12日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天東北季風略增強，北台氣溫略降、稍轉涼，北部及東北部有局部雨；其他地區好轉，中南部白天微熱、早晚涼。明天（14日）仍受東北季風影響，但水氣減少，各地多雲時晴，北海岸、宜花偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，週六（15日）、下週日（16日）東北季風減弱，各地晴時多雲，東北部偶有零星少量降雨的機率，北台氣溫回升，中南部白天熱、早晚涼。

吳德榮稱，最新模式模擬顯示，下週一（17日）入秋以來最強的冷空氣開始南下，迎風面降雨，氣溫逐漸下降、明顯轉冷；下週二（18日）迎風面逐漸轉乾，氣溫續降，下週二晚間、週三（19日）清晨北台將創入秋以來最低氣溫，苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站亦將降至15度左右。定義上仍屬東北季風、直逼「大陸冷氣團」。

吳德榮表示，下週三白天起至下週四（20日）東北季風減弱，天氣穩定、氣溫逐日回升。

