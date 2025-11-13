3縣市大雨特報！今桃園以北有雨 週末多雲到晴好天氣

中央氣象署表示，今天水氣仍偏多，特別在迎風面桃園以北為有雨天氣，並有局部大雨。（資料照）

中央氣象署表示，原第26號「鳳凰」颱風於昨天（12日）晚間登陸屏東縣，隨即減弱為熱帶性低氣壓，今天（13日）2時中心位在台東東北東方82公里處，向東北移動。今日台灣附近各海面及巴士海峽易有8至11級強陣風，且風浪偏大。

今天水氣仍偏多，特別在迎風面桃園以北為有雨天氣，並有局部大雨，尤其在基隆北海岸、大台北山區要防範局部豪雨，竹苗、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，清晨竹苗地區亦有局部大雨發生機率，其他地區則為零星短暫雨後多雲。

氣象署今天凌晨3時40分發布大雨特報稱，熱帶性低氣壓影響及東北季風增強，北海岸及台東縣山區已有豪雨發生，今天基隆北海岸、台北市山區有局部大雨發生機率。

氣溫方面，北部及東北部天氣轉涼，全天約20至23度，其他地區溫度也稍下降，低溫為21至24度，高溫為25到28度。離島天氣方面，澎湖陰短暫雨，21至23度；金門陰天，20至23度；馬祖陰短暫陣雨，19至21度。

空氣品質方面，竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

明天（14日）北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗山區、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

週六（15日）、下週日（16日）北部及東北部氣溫逐漸回升，各地早晚仍涼；桃園以北及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週一（17日）各地天氣再轉涼，下週二（18日）、週三（19日）中部以北、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲，下週一、週二中南部山區亦有零星短暫雨。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 22 - 26 22 - 25 23 - 29 23 - 27

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

