廚餘去化是環境問題 黑豬農盼長期仍應成立蒸煮中心

禁止廚餘餵豬後，各縣市廚餘已經開始有外溢現象，環境部昨天（11日）在中部召開「養豬廚餘蒸煮溫度及影像監視系統政策、安裝及補助」說明會。對此，飼養台灣本土黑豬的屏東六堆豬農組成「屏東縣黑豬飼養畜牧協會」喊話，長期目標必須由中央主導建立「蒸煮中心」，因為從另一角度來看，廚餘餵豬是去化60％的廚餘，以極端的環境衛生角度來看，「要埋要丟，也應煮到沒風險再丟」。

「不該用個案來全盤否定，更不該是原罪」，屏東縣黑豬飼養畜牧協會理事長方志源坦言，其實他們比誰都怕非洲豬瘟讓自己賠到血本無歸，但從亞洲被入侵以來，傳統上以廚餘養餵肥成的黑豬產業不時就變成箭靶，他們花了許多時間、精力及成本去配合政府改善各種設備、提升廚餘去化流程，就是希望守住這個「台灣純種」的美味六堆黑豬能夠繼續端上餐桌。

方志源說，光從台中露天傾倒廚餘這件事來看，不僅可能吸引野豬吃食而讓病毒在野外流竄，也難保比如老鼠等動物不會因吃食沾染，又再侵入豬場造成傳染，而這也顯現即使是6都，面對大量廚餘去化也都窘態百出，遑論全進焚化爐的新問題。

方志源指出，從環境面來看，廚餘餵豬約只占養豬產業6％，卻去化至少60％廚餘，他認同現階段因風險而禁餵，但中期應開放禽類下腳料餵食，長期目標則是由中央從環境面下手，主導設置蒸煮中心，全面讓動物性蛋白的廚餘進入高溫蒸煮，且極端來說，就算要丟棄或掩埋廚餘，也是蒸煮、淨化後再丟，才儘可能杜絕有關廚餘的的任何疫病及污染環境的風險。

