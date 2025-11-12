搭台鐵注意！蘇澳路線掏空 明天3列次改由蘇澳新站始發

蘇澳至蘇澳新站間路線掏空，明天4007次、4003次、4113次改由蘇澳新站（見圖）始發。（資料照）

颱風鳳凰警報解除，台鐵今晚公布明天中午前列車行駛資訊，東、西部幹線與南迴線皆恢復正常行駛；另蘇澳至蘇澳新站間路線掏空影響，3列次改由蘇澳新站始發，山嵐號則停駛1天。

根據中央氣象署最新資料顯示，第26號颱風鳳凰中心已於今晚7時40分左右在屏東縣恆春鎮登陸，並於晚間8時減弱為熱帶性低氣壓，氣象署在晚間8時30分解除颱風警報。

台鐵公司發布新聞稿，公布明天中午12時前各級列車行駛概況，東部幹線、西部幹線與南迴線皆恢復正常行駛。

支線部分，台鐵指出，平溪線全日辦理公路接駁，而深澳線、內灣線、集集線、沙崙線正常行駛。

因受蘇澳至蘇澳新站間路線掏空影響，台鐵表示，明天4007次、4003次、4113次改由蘇澳新站始發，蘇澳站首班車為4123次（清晨6時48分）開。山嵐號6676次及6677次明天停駛1天。

有關退、換票及改乘相關訊息，台鐵說明，自發布海上颱風警報日起至解除海上颱風警報日止，購買上述期間內各級列車車票旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用車票，至各車站辦理退票，免收手續費。

蘇澳至蘇澳新站間路線淹水掏空。（台鐵提供）

