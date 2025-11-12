鳳凰颱風全台已釀88傷 農產、民間設施災損1122萬

中央災害應變中心今晚工作會報，由副指揮官、內政部次長董建宏主持。（記者陸運鋒翻攝）

鳳凰颱風今晚於恆春登陸後減弱為熱帶性低氣壓，已於晚間解除颱風警報，中央災害應變中心今晚工作會報由副指揮官、內政部次長董建宏主持。據統計，颱風造成全台88傷，累計積淹水121件、未退水10件皆退水中，分布宜蘭五結、冬山、壯圍鄉，另一處則在花蓮馬太鞍明利村，至於農業產物及民間設施總損失約1122萬元。

中央災害應變中心統計，全台總災情471件，包括路樹傾倒、民生基礎設施、道路隧道、土石、建物毀損等，曾停電2萬4303戶、待修復666戶，預估明天中午前完成復電；曾停水8809戶已全數復水，基地台損毀6座、待修復3座；累計10縣（市）政府疏散撤離8546人，共8縣市開設68處收容1207人。

請繼續往下閱讀...

針對馬太鞍溪洪水暴漲造成萬榮鄉明利村災情，明利部落進入花45縣道處，已再部署太空包防止泥流進入台鐵河底隧道北岸入口及聚落，預計明晨6時完成。馬太鞍溪溢流口封堵作業，已集結各河川分署人力機具全力徹夜處理，如水位持續趨緩，預計明天中午前完成。

馬太鞍溪堰塞湖部分，今晚監測數據水位1010.01公尺，湖區面積約7.4公頃，自10日深夜11時水位開始下降起，迄今湖區水位已下降10.69公尺，蓄水量減少約107.65萬立方公尺，餘57.65萬立方公尺，約為溢流前0.63%，將持續監測堰塞湖最新狀況，即時發布警戒資訊。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法