    「鳳凰」創蘇澳、基隆11月雨量紀錄！東北季風共伴效應釀災

    2025/11/12 21:36 記者吳亮儀／台北報導
    氣象署說明鳳凰颱風侵台過程及記錄。（氣象署提供）

    氣象署說明鳳凰颱風侵台過程及記錄。（氣象署提供）

    鳳凰颱風今晚（12日）7點40分登陸屏東縣恆春鎮，短短20分鐘就「崩潰」減弱為熱帶性低氣壓，但它是1967年後首個在11月登陸的颱風，和東北季風帶來的共伴效應，創下了蘇澳、基隆測站11月單日雨量紀錄。

    鳳凰颱風昨天上午8點減弱為輕度颱風後，開始靠近台灣，和東北季風形成共伴效應，豪雨灌進宜蘭和北海岸地區，蘇澳氣象站測到單日雨量648.5毫米；基隆氣象站測到269毫米，雙雙創下11月份單日雨量紀錄。

    在各縣市颱風影響期間累計最大雨量部分，宜蘭東澳嶺出現1065毫米、新北大粗坑753毫米、台北擎天崗569毫米、台東金針山473毫米。單日最大雨量則出現在宜蘭冬山測站的795毫米。

    鳳凰颱風今晚登陸後減弱為熱帶性低氣壓，持續向東北移動，氣象署提醒，今晚到明天（13日）北海岸及台東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東地區及台北市山區有局部大雨，但對台南以南、台東及恆春半島的影響程度已降低。

    今天到明天降雨狀況。（氣象署提供）

    今天到明天降雨狀況。（氣象署提供）

    未來一週氣溫趨勢。（氣象署提供）

    未來一週氣溫趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    天氣注意事項。（氣象署提供）

    天氣注意事項。（氣象署提供）

