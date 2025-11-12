為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    鳳凰遠颺！台中國際花毯節明重新開園

    2025/11/12 21:19 記者張軒哲／台中報導
    台中國際花毯節11/13重新開園 。（記者張軒哲攝）

    台中國際花毯節11/13重新開園 。（記者張軒哲攝）

    新社花海暨台中國際花毯節受鳳凰颱風影響，為維護遊客及展區裝置安全，於11、12日預警性閉園，今日宣布明（13日）重新開園，園區經市府團隊及工作人員將裝置重新歸位，已全面恢復繽紛樣貌。

    台中國際花毯節今年以經典卡通頻道《飛天小女警》為靈感，將備受喜愛的動畫元素與花卉藝術結合，吸引大批遊客搶先入園拍照打卡。

    農業部種苗改良繁殖場說明，為讓民眾能盡早再度入園賞花，園方正全力加速進行開園前各項準備與修復工作，「特展區」的展示將暫時不對外開放。此外，若第一及第二停車場因大雨出現泥濘情形，將視現場狀況實施管制。也鼓勵遊客多加利用市府交通局提供的免費接駁服務，不僅能減少停車不便，也能提升整體賞花品質與遊園興致。

    觀旅局表示，花毯節園區部分裝置將在不影響遊客賞花體驗的前提下，維持加強防風與安全加固措施，以因應後續天候變化。未來將依據氣象預報及現場情況評估，於閉園後再行拆除相關設施，確保展期間安全與觀賞品質兼顧。重新開園後，新社花海及中台灣農業行銷展售會也同步開放。

