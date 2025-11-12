「中研講堂」科普進校園 竹東高中師生開啟科學新思維

中研院主辦的「中研講堂」科普講座今天到竹東高中開講，吸引近200師生到場。（中研院提供）

中研院主辦的「中研講堂」科普講座今天來到竹東高中開講，從農業生物科技與科學史的角度切入，思考如何以科學面對當代挑戰，回望近代史，探討科學如何逐漸成為文化權威。院方說，盼透過推動科普走入校園，激發青年世代對科學的探索精神，鼓勵以理性與創新為力量，面對未來的各項挑戰。

中研院2018年起舉辦「中研講堂」，至今已前往14個縣市，這次主題聚焦「以科學思維發現與解決問題」，分別由中研院農業生物科技研究中心特聘研究員兼主任葉國楨主講「氣候變遷與農業的未來：從科技創新看永續農業的可能」、中研院近代史研究所研究員兼所長雷祥麟主講「如何發現一個好問題？科學如何獲得文化權威？」吸引近200名師生與民眾踴躍參與。

葉國楨指出，近年台灣經歷了極端寒流、長期乾旱、暴雨成災與水資源短缺，同時受到全球市場競爭與病蟲害擴散的雙重壓力，農業面臨挑戰。不過透過科學與創新，除了大眾熟知的基因轉殖，也利用更精準的「基因編輯」的「非基因轉殖」技術，培育可適應逆境或符合市場需求的作物，讓農業邁向與自然共生、兼顧產量與環境的永續新模式。他並鼓勵學子關注時代的改變及科技的進步，懷抱對科學的好奇與對社會的責任感，勇於發明與創新，未來有機會成為推動農業轉型、解決氣候問題的關鍵角色。

雷祥麟則指出，AI時代人類最珍貴且無可取代的能力是「提出好問題」。他分享1幅描繪清代官員觀測日蝕插圖「一方冷靜以望遠鏡觀測，一方則因恐懼匐匍在地」，圖下註解「雖中國人已知（日蝕）是自然現象，但受舊俗侷限仍無法終止這些儀式」。他從科學史的全新視角指出，1898年出版嚴復所著的《天演論》，首次讓清末士人相信，社會與文化議題應以科學為依據。科學成為「真理」的過程，不僅依賴理性與實驗，也與社會文化與教育息息相關，以此勉勵學子要有科學思維、敏於觀察、勇於提問。

竹東高中陳同學說，從演講體會到農業科技與日常生活息息相關，他翻閱對照自己親手繪製的植物光合作用課堂筆記，對於科學家能以人工設計方式提升植物固碳效率感到驚奇，也更深刻理解科學、氣候變遷與糧食安全間的關聯；竹東高中歷史科張老師則指出，重新認識了《天演論》的重要性，翻轉過往的歷史詮釋，啟發她思考科學與人文的關聯性。

