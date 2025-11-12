為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    普發1萬入帳！ 「這群人」明年才想領原因曝

    2025/11/12 23:57 即時新聞／綜合報導
    許多網友自嘲是「P人」，不急於領取普發1萬現金。（資料照）

    政府普發的每人1萬元現金今（12）日開始陸續入帳，許多人一早打開手機就驚喜發現戶頭多了這筆「小確幸」。然而，在這波領取熱潮中也出現一群自嘲是「P人」（指個性較隨性、喜歡彈性生活的人）的網友，聲稱自己尚未登記，不急於第一時間領取。

    有網友在Threads發文，大方承認自己就是「P人」的代表。他不僅透露自己還沒在首批登記期間上網輸入資料，更在留言區笑稱「示範什麼叫真正的P人，就算發完這篇文章，我還是沒有要去登記」。此文一出，立刻引起廣大網友共鳴。

    這些未完成登記的「P人」在社群平台上分享心情說，還在觀察領錢的抽獎機率、銀行提款便利性，以及申領期限充足，不必和第一波搶登記的人擠在一起，甚至有人幽默留言「等大家領完我再去登記就好了」、「到了可以再去ATM領，錢也不會跑掉」。

    然而，也有網友對這種「P人」現象提出不同看法。有人認為這不是「P人」，而是「有錢人」的心態，因為他們或許早已對金錢做好規劃，不差這筆錢的及時入帳。也有自稱「貧窮P人」的網友說：「雖然覺得麻煩，但還是不能跟錢過不去哈哈哈哈，我馬上開放時程與截開放時程。」

