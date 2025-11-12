為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    今日白放颱風假？ 盧秀燕：海線最大陣風10級有達標

    2025/11/12 19:43 記者蘇金鳳／台中報導
    遭質疑白放假，市長盧秀燕表示，海線風力有達標。（記者蘇金鳳攝）

    台中市今天停班課，但因市區無雨，遭外界質疑，市長盧秀燕今天在災害應變中心一級開設第二次工作會議會受訪表示，台中市海線地區都有測到平均風力7、8級，最大陣風有測到10級，均有達標，有些地區甚至超標，有些區域高樓大廈多，風力沒有這麼明顯，不可掉以輕心。

    第26號鳳凰颱風目前在台灣西南方海面，颱風強度有逐漸減弱為熱帶性低氣壓的趨勢，台中市政府今（12）日下午3時召開災害應變中心一級開設第二次工作會議，市長盧秀燕表示，這次的鳳凰颱風非常怪異，路徑飄忽不定，原本預測登陸為中部地區，後來又改到台南，現在又改到高屏，且速度時快時慢，目前尚未登陸，仍在緩慢行進當中，目前也已造成宜蘭蘇澳地區幾千戶民眾家裡進水、街道淹沒，花蓮萬榮的災情也很嚴重，因此再次強調，請市民家人絕對不能掉以輕心。

    盧秀燕表示，昨日停班停課的標準是依照風力判斷，因此次颱風以風勢為主，大概平均7級以上，最大陣風是10級以上，今日氣象預報，台中市海線地區都有測到平均風力7、8級，最大陣風有測到10級，均有達標，有些地區甚至超標。

    盧秀燕表示，目前因颱風尚未遠離，仍在台灣外海，也因此陸上颱風警報未解除，再次呼籲市民家人們，不能掉以輕心，要加強戒備，因過去台中市曾發生過風力太強，導致民眾外出不慎受傷及騎士被推倒等情形，避免因湊熱鬧而輕忽，應愛惜生命、遠離危害。

